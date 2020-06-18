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Суд разрешил экс-президенту Армении выйти из-под стражи под залог

Второй президент Армении Роберт Кочарян будет освобожден после уплаты залога в размере 2 млрд драмов (111 млн грн).

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Кочарян стал президентом Армении 30 марта 1998 года
Кочарян стал президентом Армении 30 марта 1998 года
Фото: EPA

В Армении апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов второго президента страны Роберта Кочаряна и разрешил ему выйти под залог. Об этом 18 июня сообщают "Новости Армении".

По решению судьи, второй президент Армении будет освобожден после уплаты залога в размере 2 млрд драмов (111 млн грн). Жалоба защиты была удовлетворена частично – по части залога суд жалобу удовлетворил, а по части личного поручительства нет. 

Кочарян стал президентом Армении 30 марта 1998 года. 5 марта 2003 года он был переизбран на этот пост и занимал его до 9 апреля 2008 года.

Его обвиняют в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в стране в марте 2008 года.

27 июля 2018 года суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство об аресте экс-президента на два месяца, но 13 августа апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и освободил Кочаряна, приняв за основу право на неприкосновенность, которое дано президенту по конституции.

В январе апелляционный суд разрешил снова взять его под арест. Однако 18 мая Кочаряна выпустили на свободу под поручительство руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна и его предшественника Аркадия Гукасяна.

25 июня 2019 года Кочаряна повторно арестовали, а решение суда первой инстанции о поручительстве за Кочаряна было отменено.

Теги: арест, Армения, Роберт Кочарян
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