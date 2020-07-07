Зеленский вторую неделю проводит встречи с нардепами от "Слуги народа". По данным СМИ, он пытается "вернуть отношения с фракцией"

Президент Украины Владимир Зеленский с начала июля встречается с группами народных депутатов от "Слуги народа". Глава государства считает, что кто-то пытается помешать его прямому контакту с фракцией, и пытается наладить диалог, выяснила "Украинская правда".

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречи с народными депутатами от "Слуги народа", чтобы наладить отношения и взаимодействие, сообщила 7 июля "Украинская правда" со ссылкой на источники.

У президента сложилось впечатление, что кто-то пытается помешать его прямому контакту с фракцией, рассказал собеседник журналистов в "Слуге народа".

"Зеленский решил всех увидеть, всех выслушать. Сейчас к нему друг за другом ходят все наши группы во фракции, это 15 сформировавшихся официально еще в начале работы [групп]", – сказал источник издания.

По данным "Украинской правды", такие встречи проходят уже вторую неделю.

"Зеленский понимает, что второго такого шанса нам не дадут. Поэтому не думаю, что он решится распускать Раду. Он попытается вернуть отношения с фракцией и уже начал это делать", – сказал один из нардепов от "Слуги народа" на условиях анонимности.

6 июля журналисты "Букв" сфотографировали группу народных депутатов из пропрезидентской фракции возле Офиса президента. На встречу с главой государства, в частности, шли Елена Криворучкина, Юрий Корявченков, Вячеслав Медяник, Святослав Юраш, Александр Куницкий и другие.

Криворучкина, Медяник и Корявченков идут на встречу к президенту, 6 июля 2020 года. Фото: bykvu.com

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила УНН, что Зеленский с начала июля проводят встречи с группами депутатов, эти встречи продлятся до конца месяца.

"Это хороший формат не только, чтобы обменяться мнениями, задать вопросы президенту, но и подытожить год работы Верховной Рады и наметить ближайшие и среднесрочные планы", – сказала Кравчук.

По данным "Украинской правды", отношения Зеленского с фракцией особенно ухудшились после того, как Рада не поддержала программу действий правительства Дениса Шмыгаля. Журналисты выяснили, что глава государства лично просил депутатов проголосовать за программу и был уверен, что депутаты прислушаются к его мнению. Собеседники издания считают, что для президента это "было ударом и даже изменой".

После этого и ряда публичных скандалов, связанных со "Слугой народа, Зеленский, по данным издания, даже задумался о необходимости проведения досрочных выборов парламента.

Нынешний состав Верховной Рады избрали в июле 2019 года на внеочередных выборах, которые назначил Зеленский. На выборах пропрезидентская партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов избирателей и смогла сформировать монобольшинство. Сейчас во фракцию входит 248 депутатов.

В мае 2020 года Зеленский заявил, что распустит Раду без раздумий, если депутаты перестанут голосовать за важные законопроекты и будут лоббировать коммерческие интересы.

Очередные парламентские выборы должны состояться в Украине в 2024 году.