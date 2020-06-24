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ПОЛИТИКА

В Офисе президента платят руководителю аппарата Рады, чтобы тот следил за Разумковым – СМИ

Источники "Украинской правды" говорят, что глава аппарата парламента Вячеслав Штучный является неформальным "смотрящим" от Банковой, где получает зарплату. Спикер парламента Дмитрий Разумков собирался уволить Штучного, но ему не позволили, утверждает издание.

В Офисе президента недовольны излишней самостоятельностью Разумкова, пишет "Украинская правда"
В Офисе президента недовольны излишней самостоятельностью Разумкова, пишет "Украинская правда"
Фото: rada.gov.ua

Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный получает вознаграждение в Офисе президента за то, что следит за действиями спикера парламента Дмитрия Разумкова. Об этом 24 июня сообщила "Украинская правда".

"Амбиции спикера не дают покоя Офису президента, поэтому чтобы контролировать действия Разумкова, на Банковой назначили "смотрящего", – сказано в публикации.

Один из влиятельных депутатов из "Слуги народа" рассказал изданию: "Дима (Разумков. – "ГОРДОН") как-то узнал, что Штучный "сидит на зарплате" в ОПУ. Вызывает его и говорит: "Мне говорят, что платит Банковая". А тот ему отвечает: "Да. Вы мне ничего не предлагаете, я и согласился". Разумков аж присел от такой откровенности. Говорит: "Давай заявление", – но Штучный как-то съехал".

По информации "Украинской правды", президент Владимир Зеленский запретил Разумкову увольнять главу аппарата Рады.

Источники не исключают, что конфликты с Разумковым провоцирует глава Офиса президента Андрей Ермак и что "покупка" Штучного не обошлась без него. Якобы люди Ермака непублично прощупывают возможность снятия Разумкова с должности спикера. На Банковой многим не нравится, что председатель Верховной Рады демонстрирует свою самостоятельность, рассказали собеседники издания.

Периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и Зеленским, а также представителями Офиса президента. Так, в конце февраля "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что у спикера состоялся жесткий разговор с Зеленским; он заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из фракции "Слуга народа". Президент якобы сказал: "Не нравится – освобождай место".

В апреле в интервью LB.ua Разумков опроверг слухи о конфликте и заверил, что с президентом у них "абсолютно нормальные отношения".

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, конфликт, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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