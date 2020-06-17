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Ермак: У Зеленского грандиозные планы. Решение о втором сроке нужно принимать ближе к окончанию первого

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что никогда не видел президента Владимира Зеленского опустившим руки – у него много планов, для их реализации нужно несколько сроков.

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Ермак о Зеленском: Даже с теми, кто заслуживал совершенно другого отношения, он все равно поступал по-человечески
Ермак о Зеленском: Даже с теми, кто заслуживал совершенно другого отношения, он все равно поступал по-человечески
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua, которое вышло 17 июня, высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен решить, баллотироваться ли в президенты во второй раз, ближе к концу первого срока. 

"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. На сегодняшний день у него настолько грандиозные планы..." – сказал Ермак, согласившись с утверждением журналистки Сони Кошкиной, что четырех сроков не хватит, чтобы все реализовать.

Но в любом случае, отметил руководитель Офиса президента, Зеленский будет учитывать мнение граждан. 

При этом Ермак признал, что объем проблем и ответственности, которые лежат на президенте, можно было в полной степени осознать, только заняв этот пост. 

"Это можно было понять, только придя сюда. За год произошло такое количество событий, которые люди в других историях переживали, наверное, за несколько десятилетий. Я ни разу не видел его опустившим руки. Хотя обычная усталость, конечно, случается у всех. Иногда разочаровывают люди. В силу своего воспитания и мировоззрения он иногда не понимает, почему люди, которые еще вчера были в команде, могут так поступать. И это не вопрос критики. Это вопрос неправды, перехода на личности, нарушения каких-то просто моральных принципов и так далее", – сказал Ермак.

По его мнению, президент поступает по-человечески даже с теми, кто заслуживает совсем другого отношения. 

"Он все равно еще смотрит на людей через призму себя – как бы он ни поступил. Но даже с теми, кто заслуживал совершенно другого отношения, все равно поступал по-человечески. Всегда давал и продолжает давать второй, третий шанс", – сказал Ермак. 

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%. 

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года. 

Но через год после избрания Зеленский не исключил, что будет баллотироваться на второй срок.

"Я иду на один срок, как и говорил. Вижу, что работа сложная, никто "спасибо" не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины – я смогу про это думать. Буду думать", – сказал глава государства в мае 2020 года. 

Согласно опросу, который с 31 мая по 4 июня провел Киевский международный институт социологии, если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, победу на них одержал бы Зеленский. В первом туре его поддержало бы 37,6%% тех, кто определился с кандидатом, второе место с 16,2% занял бы Порошенко. 

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. Конституция разрешает одному лицу занимать должность главы государства не больше двух пятилетних сроков подряд. 

Теги: Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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