ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Разумков подписал распоряжение о созыве еще одного внеочередного заседания Рады

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада проведет два внеочередных заседания подряд, сказано в распоряжении спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков созвал еще одно внеочередное заседание Рады
Разумков созвал еще одно внеочередное заседание Рады
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента 14 июля.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады 14 июля сразу после завершения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, созванного в соответствии с распоряжением председателя ВР от 13 июля", – говорится в опубликованном распоряжении.

На этом заседании Рада рассмотрит один законопроект – проект закона №3133 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах.

Таким образом, это будет третье внеочередное заседание парламента за два дня (одно состоялось 13 июля). 

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия говорил, что работа Рады в пленарном режиме заблокирована оппозицией: в ходе рассмотрения законопроекта о легализации игорного бизнеса оппозиционные нардепы требуют голосовать по каждой поправке отдельно (всего ко второму чтению было подано более 1,5 тыс. поправок). Учитывая, что парламент не может прерывать рассмотрение одного законопроекта для голосования за другие документы, Рада вынуждена проводить внеочередные заседания для принятия необходимых законопроектов, отмечал Арахамия.

Нардепы от "Слуги народа" Александр Корниенко и Евгения Кравчук заявляли, что Рада может провести несколько внеочередных сессий до конца недели – в соответствии с пленарным планом работы Рады, это последняя пленарная неделя перед летними каникулами.

Теги: Верховная Рада, Украина, оппозиция, парламент, законопроект, Дмитрий Разумков, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Евгения Кравчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
  "Живая лучше". Лолита в образе женщины-киборга презентовала клип на песню "Кислород"
  "Живая лучше". Лолита в образе женщины-киборга презентовала клип на песню "Кислород"
"Если бы не подоспела помощь, я бы сдохла". Анита Цой заявила, что заразилась коронавирусом за две недели до госпитализации
"Если бы не подоспела помощь, я бы сдохла". Анита Цой заявила, что заразилась коронавирусом за две недели до госпитализации
  "Перетанцуй меня". Артур Пирожков презентовал клип о выходе из карантина. Видео
  "Перетанцуй меня". Артур Пирожков презентовал клип о выходе из карантина. Видео
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
"Речь про грудь и член, я правильно понимаю?". В Instagram обсуждают пляжное фото Седоковой с бойфрендом
"Речь про грудь и член, я правильно понимаю?". В Instagram обсуждают пляжное фото Седоковой с бойфрендом
"Рыбалка не имеет никакого отношения к рыбе". Комаровский показал, как нужно правильно отмечать День рыбака
"Рыбалка не имеет никакого отношения к рыбе". Комаровский показал, как нужно правильно отмечать День рыбака
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото из роддома с младенцем на руках
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото из роддома с младенцем на руках
"Есть действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й". Садальский заявил, что ему могли нанести вред с помощью магии вуду
"Есть действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й". Садальский заявил, что ему могли нанести вред с помощью магии вуду
Белла Хадид позировала в купальнике с бюстгальтером, не покрывающим грудь, и стрингах
Белла Хадид позировала в купальнике с бюстгальтером, не покрывающим грудь, и стрингах
"Теперь надо за дочкой". Топалов показал, чем занимается с сыном, пока жена в командировке
"Теперь надо за дочкой". Топалов показал, чем занимается с сыном, пока жена в командировке
"Ходим в бассейн и не унываем". Собчак обнародовала фото, сделанное во время отдыха с сыном
"Ходим в бассейн и не унываем". Собчак обнародовала фото, сделанное во время отдыха с сыном
"Вам идет материнство". 42-летняя Серебрянская показала, как гуляет с новорожденных сыном
"Вам идет материнство". 42-летняя Серебрянская показала, как гуляет с новорожденных сыном
"Не всегда жопа приходит для всех без исключения". Девушка Ефремова-младшего станцевала на палубе яхты
"Не всегда жопа приходит для всех без исключения". Девушка Ефремова-младшего станцевала на палубе яхты
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"
Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото из роддома с младенцем на руках
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото из роддома с младенцем на руках
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
Тодоренко о море: "Не покидает ощущение, будто заказала вкуснейшее блюдо, сфоткала, но так и не попробовала
Тодоренко о море: "Не покидает ощущение, будто заказала вкуснейшее блюдо, сфоткала, но так и не попробовала
"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес
"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS