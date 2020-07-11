Верховная Рада планирует провести несколько внеочередных заседаний на следующей неделе – Корниенко

Первых два внеочередных заседания Верховной Рады Украины могут состояться 13-го и 14 июля, заявил первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

На следующей неделе Верховная Рада Украины может собраться на несколько внеочередных заседаний. Об этом 10 июля изданию "РБК-Украина" сообщил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, на следующей неделе может пройти больше двух внеочередных заседаний. Первые два могут состояться 13-го и 14 июля.

"Сейчас есть перечень законопроектов повестки дня внеочередного заседания. Также есть инициатива депутатов относительно внеочередного заседания во вторник. Там сокращение сроков по закону о "зеленой" энергетике. Это для того, чтобы успеть принять его на этой сессии. Также планируется рассмотреть ряд гуманитарных законопроектов, по COVID-19 в частности", – добавил первый замглавы фракции.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук пояснила изданию, что в понедельник заседание состоится по инициативе президента, а во вторник – по инициативе депутатов, которые собрали необходимое количество подписей.

Могут быть и другие внеочередные заседания, кроме понедельника и вторника, отметила Кравчук.

Вечером 10 июля председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 13 июля.

В соответствии с календарным планом работы, на следующей неделе Верховная Рада должна работать в пленарном режиме четыре дня: 14-го и 16 июля планируются утренние и вечерние сессии; 15 июля – только утренняя, 17-го – только вечерняя.

После 17 июля Рада должна отправиться на летние каникулы.