Верховная Рада может провести внеочередное заседание 14 июля – нардеп

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что в парламенте начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания Верховной Рады на следующей неделе.

Рада может собраться на внеочередное заседание 14 июля Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 14 июля может собраться на внеочередное пленарное заседание. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Уже начали собирать подписи среди депутатов. На повестке дня – шесть законопроектов", – написал он.

В соответствии с календарным планом работы на следующей неделе Верховная Рада должна работать в пленарном режиме четыре дня: 14-го и 16 июля планируются утренние и вечерние сессии; 15 июля – только утренняя, 17-го – только вечерняя.

После 17 июля Рада должна отправиться на летние каникулы.