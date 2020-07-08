Верховная Рада может провести внеочередное заседание 14 июля – нардеп

Верховная Рада 14 июля может собраться на внеочередное пленарное заседание. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
"Уже начали собирать подписи среди депутатов. На повестке дня – шесть законопроектов", – написал он.
В соответствии с календарным планом работы на следующей неделе Верховная Рада должна работать в пленарном режиме четыре дня: 14-го и 16 июля планируются утренние и вечерние сессии; 15 июля – только утренняя, 17-го – только вечерняя.
После 17 июля Рада должна отправиться на летние каникулы.