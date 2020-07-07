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Ермак пытается препятствовать рассмотрению законопроекта, который позволит увольнять министров – СМИ

Несмотря на противодействие со стороны главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, законопроект об интерпелляции рассмотрели уже несколько комитетов Верховной Рады, сообщил "Украинской правде" источник во фракции "Слуги народа".

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Ермак считает законопроект об интерпелляции "очень вредным", заявил источник УП в "Слуге народа"
Ермак считает законопроект об интерпелляции "очень вредным", заявил источник УП в "Слуге народа"
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пытается добиться снятия с рассмотрения Верховной Рады законопроекта об интерпелляции, который позволит парламенту увольнять отдельных министров. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на источники во фракции "Слуги народа".

"Ермак звонил руководителям фракций и комитетов, [требовал] чтобы парламент этот законопроект не рассматривал, потому что он типа "очень вредный". Ясно, что для Банковой он вредный", – сказал собеседник издания.

По словам источника, несмотря на просьбы из ОП, законопроект уже рассмотрело несколько комитетов.

Представитель парламентской фракции "Слуги народа" отметил, что сейчас Рада "не может ничего сделать с конкретными министрами".

"Мы можем уволить все правительство, а до министров добраться не можем. И они на нас забили. Не отвечают на звонки, не приходят на комитеты – просто игнорируют. А если что – бегут на Банковую жаловаться", – посетовал неназванный нардеп, который является одним из авторов идеи интерпелляции.

В начале мая нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук (одна из инициаторов законопроекта) объясняла, что инициировать процедуру интерпелляции сможет комитет Верховной Рады или 45 народных депутатов. После этого вопрос должен рассмотреть профильный комитет, затем он выносится на рассмотрение сессии. 

"Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении. В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования и парламент сам принимает решение об увольнении министра", – отметила нардеп.

Министра обороны или министра иностранных дел, которых парламент назначает по представлению президента, Рада уволить не сможет – только рекомендовать президенту отправить их в отставку.

В соответствии с действующим законом "О Кабинете Министров", министр может быть уволен только по собственному желанию или по представлению премьера (или президента, если речь идет о министре обороны или министре иностранных дел). Рада может инициировать только отставку премьер-министра, и в случае его увольнения полномочия слагают все члены правительства.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 19 мая.

Теги: Верховная Рада, Украина, отставка, парламент, Слуга народа, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Кабмин, интерпелляция
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