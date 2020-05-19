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В Раду внесен законопроект, который позволит увольнять министров

Инициировать процедуру отставки отдельных министров, не справляющихся с обязанностями, можно будет по представлению комитета Верховной Рады или 45 народных депутатов, объясняла в начале мая представитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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По действующему закону "О Кабмине", Рада не может инициировать отставку отдельных министров
По действующему закону "О Кабмине", Рада не может инициировать отставку отдельных министров
Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №3499 "Об интерпелляции", которым предлагается расширить полномочия парламента по увольнению министров. Документ подан группой депутатов из фракций "Голос", "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина" и депутатской группы "За майбутнє".

На данный момент текст законопроекта и другие сопроводительные документы не опубликованы.

В начале мая нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук (одна из инициаторов законопроекта) объясняла, что инициировать процедуру интерпелляции сможет комитет Верховной Рады или 45 народных депутатов. После этого вопрос должен рассмотреть профильный комитет, затем он выносится на рассмотрение сессии.

"Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении. В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования и парламент сам принимает решение об увольнении министра", – отметила нардеп. 

Министра обороны или министра иностранных дел, которых парламент назначает по представлению президента, Рада уволить не сможет – только рекомендовать президенту отправить их в отставку.

В соответствии с действующим законом "О Кабинете Министров", министр может быть уволен только по собственному желанию или по представлению премьера (или президента, если речь идет о министре обороны или министре иностранных дел). Рада может инициировать только отставку премьер-министра, и в случае его увольнения полномочия слагают все члены правительства.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, правительство, Кабмин, интерпелляция
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