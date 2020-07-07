Большинство украинцев не поддерживают идею проведения досрочных парламентских выборов – опрос

48,3% украинцев выступают против идеи проведения досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром SOCIS.

Большинство украинцев не поддерживают идею проведения досрочных парламентских выборов в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Отмечается, что 48,3% респондентов выступили против этой идеи. 16,3% опрошенных завили, что скорее не поддерживают такое предложение, 32% – не поддерживают.

В то же время 39,1% украинцев выступают за досрочное переизбрание парламента. Полностью поддерживают идею досрочных выборов в Верховную Раду 19,2% респондентов, еще 19,9% – скорее поддерживают.

В политической среде в последние недели циркулируют слухи, что президент Украины Владимир Зеленский готов распустить парламент и провести внеочередные парламентские выборы вместе с местными в октябре 2020 года. Официально эта информация не подтверждалась.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.