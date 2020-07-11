Внеочередное пленарное заседание Рады состоится 13 июля. Стало известно, какие вопросы рассмотрят

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание на 14.00 13 июля 2020 года.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 13 июля. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Рады.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады созвать внеочередное пленарное заседание на 14.00 13 июля 2020 года", – говорится распоряжении.

В повестку дня внеочередной сессии включены 13 вопросов.

Запланировано рассмотрение проекта постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября 2020 года (№3809) и проектов законов о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", связанных с финансированием очередных местных выборов (№3712 и №3712-1).

В Раде, среди прочего, рассмотрят законопроекты о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" (№3199), о внесении изменений в Земельный кодекс относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций (№3012).

Также в повестке есть законопроекты о внесении изменений в некоторые законы относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и о содействии занятости и расширении возможностей трудоустройства населения для преодоления негативных последствий карантина, установленного с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 (№3486 и №3486-1).

В соответствии с календарным планом работы, на следующей неделе Верховная Рада должна работать в пленарном режиме четыре дня: 14-го и 16 июля планируются утренние и вечерние сессии; 15 июля – только утренняя, 17-го – только вечерняя.

После 17 июля Рада должна отправиться на летние каникулы.