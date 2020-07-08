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"Не идеален для всех". Общественный совет при Нацсовете по телерадиовещанию поддержал законопроект "О медиа"

Общественный совет при Нацсовете Украины по телерадиовещанию в целом поддержал законопроект "О медиа" и намерен вносить свои предложения к нему после первого чтения.

Рада направила законопроект "О медиа" на повторное первое чтение
Рада направила законопроект "О медиа" на повторное первое чтение
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Общественный совет при Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания в целом поддержал законопроект "О медиа". Об этом 7 июля проинформировал сайт Нацсовета.

Члены общественного совета обсуждали документ в режиме онлайн-заседания.

"Совещательный орган в целом поддержал этот законопроект и направит в Верховную Раду свои предложения к нему для рассмотрения во время второго чтения", – говорится в сообщении.

К обсуждению также присоединялся первый заместитель главы Нацсовета Валентин Коваль, который отметил, что "законопроект не идеален для всех" и регулятору "тоже во многом связали руки".

"На сегодняшний день можно говорить, что законопроект является равновесным, то есть в равной степени учитывает желания всех сторон", – объяснил Коваль.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по телерадиовещанию функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять доработанный законопроект в первом чтении.

3 июля представительство ЕС призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа".

Теги: Верховная Рада, телевидение, Нацсовет, политика, журналисты, законопроект, законопроект о медиа
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