Представительство ЕС призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа"

В представительстве Европейского союза в Украине отметили, что поддерживают прогресс в рассмотрении законопроекта "О медиа".

Законопроект "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года Фото: depositphotos.com

Представительство Европейского союза в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту №2693 "О медиа". Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 июля в Twitter.

"Мы поддерживаем прогресс по законопроекту №2693 "О медиа" в Украине в профильном комитете Верховной Рады и согласование украинского законодательства о медиа согласно правилам ЕС. Призываем к дальнейшим общественным обсуждениям по законопроекту и продолжаем совместную работу с Советом Европы в Украине в обмене опытом с Украиной", – сказано в сообщении.

Ми підтримуємо прогрес щодо законопроєкту про медіа в Україні#2693 у відповідальному комітеті @verkhovna_rada та узгодження #UA законодавства про ЗМІ згідно правил #ЄС. Заохочуємо подальші громадські обговорення зп та продовжуємо спільну роботу з @UkraineCoE в обміні досвідом з * pic.twitter.com/rliWSelGBX — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 3, 2020

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять закон "О медиа".