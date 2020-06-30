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Шеф-редактор "Бабеля": Если бы законопроект "О медиа" приняли, "Бабель" уже бы не работал или медленно умирал

В законопроекте "О медиа", предложенном партией "Слуга народа", главный нюанс, вызывающий опасения медийщиков, – контроль онлайн-медиа Нацсоветом. Этот орган сможет штрафовать и через суд закрывать медиа и каналы блогеров, которые не зарегистрированы как средства массовой информации, об этом заявила журналист, шеф-редактор издания "Бабель" Катерина Коберник.

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Коберник: Один из поводов закрыть СМИ ненадлежащая маркировка рекламы
Коберник: Один из поводов закрыть СМИ – ненадлежащая маркировка рекламы
Фото: Катерина Коберник / Facebook

Журналист, шеф-редактор издания "Бабель" Катерина Коберник раскритиковала законопроект №2693 "О медиа", который хочет принять Верховная Рада. Об этом она написала в Facebook 30 июня.

"Рада планирует голосовать за закон о медиа. Если бы он уже работал в нынешней редакции, "Бабель" уже бы не работал или медленно умирал. Мы могли бы выбрать. В законопроекте много нюансов, о которых не раз писали. Главный, который смущает большинство медийщиков, контроль онлайн-медиа Нацсоветом. Он сможет штрафовать и через суд даже закрывать медиа и каналы блогеров, которые не СМИ", – написала Коберник.

По ее словам, один из поводов закрыть СМИ – ненадлежащая маркировка рекламы.

"Сейчас всю рекламу медиа должны маркировать словом "реклама" или "на правах рекламы". На практике рекламодатели категорически не хотят видеть это рядом со своими брендами. В первую очередь это касается нативки. Сейчас ее и без того сложно продать. Если получается, то на условиях маркировки "партнерский материал" или "спецпроект". Да, это компромисс, но, что будет если от него отказаться?" – подчеркнула шеф-редактор.

Коберник считает, что попытка принять законопроект в теперешнем виде – демонстрация того, что независимые СМИ в стране не нужны.

"Каналы Медведчука и "Вести" получают интервью топ-спикеров. Сейчас никто уже не поверит, что этот закон пишут во благо. Все понимают, что пророссийские каналы, пока они будут удобными, никто не тронет, а других затаскают по судам и, в худшем случае, закроют. Если бы слуги хотели воевать с Медведчуком, это делала бы СБУ, Офис генпрокурора, но не закон о медиа", – написала журналист.

https://www.facebook.com/k.kobernik/posts/10224291483585722

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение. 1 июля парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики должен рассмотреть новую редакцию законопроекта, сообщила в Facebook член комитета, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

30 июня украинские медиаорганизации, независимые журналисты и блогеры опубликовали открытое письмо президенту Украины, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины с призывом отклонить новую версию законопроекта №2693 "О медиа", поскольку он несет риски для свободы слова в стране. Под письмом, в частности, подписались глава "Савик Шустер Студия" Павел Елизаров, главный редактор газеты "Факты "Александр Швец, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главред издания Алеся Бацман, шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина, шеф-редактор "Обозревателя" Орест Сохар, генпродюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко, руководитель "Главкома" Виктор Шлинчак и шеф-редактор издания Юлия Лымарь. 

Теги: Верховная Рада, СМИ, законопроект, Слуга народа
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