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ПОЛИТИКА

Разумков о скандале с депутатом Третьяковой: Я устал повторять нардепам, чтобы они следили за тем, что говорят

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что не разделяет высказываний нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой о "некачественных детях", он считает, что "делить людей, мягко говоря, не стоит".

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Разумков: Что касается высказываний Третьяковой, я точно их не поддерживаю
Разумков: Что касается высказываний Третьяковой, я точно их не поддерживаю
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на брифинге в парламенте 30 июня, что не поддерживает заявлений нардепа от "Слуги народа", председателя комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой о "некачественных детях" и неоднократно призывал депутатский корпус тщательно подбирать слова во время публичных выступлений, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я уже устал повторять народным депутатам, чтобы каждый раз – и во время эфиров и не во время эфиров, во время общения с журналистами и просто с людьми – они взвешенно подходили к каждому своему слову, [следили за тем], что говорят, как говорят и что предлагают. Что касается высказываний [Третьяковой], я точно их не поддерживаю", – сказал Разумков.

Он отметил, что Третьякова делает много полезного в Верховной Раде, "но делить людей, мягко говоря, не стоит".

Разумков сообщил, что по состоянию на 30 июня к нему не обращались с предложением отозвать Третьякову с должности главы комитета. Он напомнил, что, согласно регламенту Рады, отозвать нардепа с должности главы комитета может фракция, по квоте которой он занял пост, либо депутат может уйти по собственной инициативе. Голосование по этому вопросу должно состояться в зале – для принятия решения нужно не менее 226 голосов.

"По состоянию на сегодня, если не ошибаюсь, таких инициатив ни от Галины Николаевны, ни от фракции "Слуга народа" не поступало", – сказала Разумков.

Во время вебинара, организованного Киевской школой экономики, Третьякова говорила о социальных пособиях. По мнению депутата, в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, получаются "дети очень низкого качества". Хотя заявление нардеп от "Слуги народа" сделала в мае, оно начало распространяться в конце июня и спровоцировало ряд критических замечаний в адрес парламентария.

После заявлений Третьяковой Федерация профсоюзов Украины призвала руководство Верховной Рады отозвать ее с должности главы комитета, а омбудсмен Людмила Денисова назвала заявления депутата дискриминационными и недопустимыми в демократическом обществе.

Сама парламентарий признала, что высказалась неудачно, но отметила, что оппоненты организовали против нее буллинг. По словам Третьяковой, она не собирается покидать должность главы комитета "под давлением извне". Депутат также заявила, что термин "качество детей" придумала не она, он упоминается в работах американского экономиста, нобелевского лауреата Гэри Беккера, но принесла извинения украинцам, что использовала его во время публичного выступления.

Зампредседателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что фракция ценит профессионализм Третьяковой и будет ее поддерживать, хотя и считает высказывание некорректным.

До избрания в Раду Третьякова возглавляла общественную организацию "Институт гражданских свобод", была экспертом в "Реанимационном пакете реформ".

Теги: Верховная Рада, дети, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Галина Третьякова
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