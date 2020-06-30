Разумков о скандале с депутатом Третьяковой: Я устал повторять нардепам, чтобы они следили за тем, что говорят

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что не разделяет высказываний нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой о "некачественных детях", он считает, что "делить людей, мягко говоря, не стоит".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на брифинге в парламенте 30 июня, что не поддерживает заявлений нардепа от "Слуги народа", председателя комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой о "некачественных детях" и неоднократно призывал депутатский корпус тщательно подбирать слова во время публичных выступлений, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я уже устал повторять народным депутатам, чтобы каждый раз – и во время эфиров и не во время эфиров, во время общения с журналистами и просто с людьми – они взвешенно подходили к каждому своему слову, [следили за тем], что говорят, как говорят и что предлагают. Что касается высказываний [Третьяковой], я точно их не поддерживаю", – сказал Разумков.

Он отметил, что Третьякова делает много полезного в Верховной Раде, "но делить людей, мягко говоря, не стоит".

Разумков сообщил, что по состоянию на 30 июня к нему не обращались с предложением отозвать Третьякову с должности главы комитета. Он напомнил, что, согласно регламенту Рады, отозвать нардепа с должности главы комитета может фракция, по квоте которой он занял пост, либо депутат может уйти по собственной инициативе. Голосование по этому вопросу должно состояться в зале – для принятия решения нужно не менее 226 голосов.

"По состоянию на сегодня, если не ошибаюсь, таких инициатив ни от Галины Николаевны, ни от фракции "Слуга народа" не поступало", – сказала Разумков.

Во время вебинара, организованного Киевской школой экономики, Третьякова говорила о социальных пособиях. По мнению депутата, в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, получаются "дети очень низкого качества". Хотя заявление нардеп от "Слуги народа" сделала в мае, оно начало распространяться в конце июня и спровоцировало ряд критических замечаний в адрес парламентария.