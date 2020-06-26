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"Да, слова подобраны неудачно". Нардеп Третьякова прокомментировала свое высказывание о "детях низкого качества"

Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что против нее организовали буллинг и что она не собирается покидать должность главы парламентского комитета по вопросам соцполитики. Заявление Третьяковой, что у родителей, рожающих ради материальной помощи от государства, получаются "дети очень низкого качества", вызвало резонанс в Украине.

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Третьякова: Кто из нас не ошибается, тем более в момент длительных публичных выступлений?
Третьякова: Кто из нас не ошибается, тем более в момент длительных публичных выступлений?
Фото: Alexandr Senko / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, заявление которой о детях "низкого качества" вызвало резонанс в Украине, считает себя объектом травли. Об этом она написала в Facebook 26 июня. 

Во время вебинара, организованного Киевской школой экономики, Третьякова говорила о социальных пособиях. По мнению депутата, в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, получаются "дети очень низкого качества". Хотя заявление Третьякова сделала в мае, оно начало распространяться в конце июня и спровоцировало ряд критических замечаний в адрес парламентария. Федерация профсоюзов Украины призвала руководство Верховной Рады отозвать Третьякову с должности главы комитета, а омбудсмен Людмила Денисова назвала заявления депутата дискриминационными и недопустимыми в демократическом обществе. 

"Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они чрезвычайно важны для меня во время организованного буллинга. Много кто понимает, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас и что я имела в виду во время публичной встречи/лекции в Киевской школе экономики", – написала депутат.

Она признала, что подобрала неправильные слова во время выступления.

"Да, слова подобраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент длительных публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", – рассказала депутат.

Третьякова подчеркнула, что не собирается покидать должность главы комитета.

"Никуда не собираюсь идти под давлением извне. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь", – написала она.

Депутат еще раз высказала свою позицию, что социальная политика в Украине нуждается в реформировании.

"Им, нашим детям, мы оставляем страну, а также долги, которые им платить. Долги не только внешние. Но и долги по обязательствам внутренним, социальным. Потому что наша страна редко выплачивала компенсации за ущерб жизни и здоровью в момент нанесения вреда, а перекладывала такие обязательства на будущее. Не всегда, но часто. Должны ли мы нагрузить их таким грузом иждивенцев, чтобы им было не продохнуть? Мой ответ – нет", – отметила Третьякова. 

Она поблагодарила главу государства, Офис президента и свою фракцию за поддержку, а врагов – за то, что делают ее сильнее.

"Я не идеальна. И не хочу. Просто делаю то, что могу, на том месте, на котором нахожусь", – резюмировала председатель комитета.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2880269522071687&id=100002660029319

До избрания в Раду Третьякова возглавляла общественную организацию "Институт гражданских свобод", была экспертом в "Реанимационном пакете реформ". 

Теги: Верховная Рада, Людмила Денисова, социальные выплаты, дети, Слуга народа, буллинг, Галина Третьякова
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