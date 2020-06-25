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Язык вражды недопустим. Денисова осудила слова Третьяковой о "некачественных детях"

Нардеп из "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что у родителей, рожающих ради пособия, дети "низкого качества". В ответ украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что согласно Конвенции о правах ребенка, государство обязано помогать родителям в создании соответствующих условий для детей.

Денисова: Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь
Денисова: Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что проявления языка вражды, призывы к насилию и дискриминации недопустимы и должны решительно осуждаться. Так она отреагировала на слова нардепа из "Слуги народа" Галины Третьяковой, что у родителей, рожающих ради пособия, дети "низкого качества".

"Во Всеобщей декларации прав человека провозглашено, что дети имеют право на особую заботу и помощь. Присоединяясь к основным международным документам в области прав человека, в том числе Конвенции о правах ребенка, Украина признала, что во всех странах мира есть дети, живущие в тяжелых условиях и требующие особого внимания со стороны государства", – говорится в сообщении.

Денисова отметила, что, согласно статье 27 Конвенции, государство обязано принимать необходимые меры для помощи родителям в создании соответствующих условий для детей и в случае необходимости оказывать им материальную помощь, обеспечивать питанием, одеждой и жильем.

"Согласно статье 6 Конвенции о правах ребенка, Украина признала, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, а государство должно обеспечить в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка. Поэтому решительно осуждаю любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о делении на качественных и некачественных детей", – отметила она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3940024152736971

Накануне Третьякова заявила, что у граждан, рожающих ради получения пособия, дети "очень низкого качества".

"Когда рождение ребенка происходит для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества", – сказала нардеп. 

Третьякова привела в пример Великобританию, где, по ее словам, когда-то был замминистра соцполитики, который считал, что получатели соцпомощи должны быть стерилизованы.

В постоянной комиссии Федерации профсоюзов Украины позицию Третьяковой назвали антисоциальной и антигуманной и направили открытое письмо главе Верховной Рады, чтобы отозвать Третьякову с должности главы комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента.

Теги: Людмила Денисова, дети, Слуга народа, Галина Третьякова
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