Нардеп от "Слуги народа" заявила, что у рожающих ради пособия дети "низкого качества". Теперь ее требуют отстранить

Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова раскритиковала граждан, рожающих ради пособия, и привела в пример Великобританию, где якобы один из замминистра соцполитики считал, что получатели соцпомощи должны быть стерилизованы.

В Федерации профсоюзов требуют отозвать Третьякову с должности главы комитета по регламенту и депутатской этике Фото: Tretyakova Galina / Facebook

Нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что у граждан, рожающих ради получения пособия, дети "очень низкого качества". Видео с заявлением Третьяковой опубликовано на Facebook-странице движения "Заради Майбутнього".

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что они тоже садятся на государственные средства", – отметила она.

Третьякова привела в пример Великобританию, где, по ее словам, когда-то был замминистра соцполитики, который считал, что получатели соцпомощи должны быть стерилизованы.

"Хочу сказать, что очень часто [экс-премьера Сингапура] Ли Куан Ю вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", – добавила она.

На такие слова депутата отреагировали в постоянной комиссии Федерации профсоюзов Украины. Там ее позицию назвали антисоциальной и антигуманной и направили открытое письмо главе Верховной Рады, чтобы отозвать Третьякову с должности главы комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента.