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Почти 60 нардепов от "Слуги народа" ни разу не выступили в Раде

Среди фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Батьківщина" нет депутатов, которые не выступали в Верховной Раде.

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Нулевые показатели выступлений у девяти депутатов фракции "Оппозиционная платформа За жизнь"
Нулевые показатели выступлений у девяти депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Фото: iportal.rada.gov.ua

У 150 депутатов от "Слуги народа" было не более трех выступлений в парламенте за девять месяцев работы Верховной Рады. Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины, опубликованные 22 июня в Facebook.

При этом 58 из них вообще ни разу не выступали в Раде. Среди них Михаил Ананченко, Андрей Боблях, Владислав Бородин, Сергей Бунин, Виктория Вагнер, Игорь Васильев, Игорь Васильковский, Александр Хайду, Николай Галушко, Денис Герман, Александр Горобец и др.

Еще 92 депутата монобольшинства выступали не более трех раз за все время работы. Среди них – ряд депутатов, которые ранее работали в структурах студии "Квартал 95". В частности, Александр Кабанов (сценарист ООО "Квартал 95") – одно выступление, Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") – три выступления, Елена Хоменко (директор по управлению цифровыми продуктами ООО "Квартал 95") – три выступления, Юрий Корявченков (актер "Квартала 95") – одно выступление.

Также среди "молчаливых" депутатов и претендент в кандидаты на должность киевского городского головы Николай Тищенко – два выступления.

Что касается других фракций, то нулевые показатели выступлений у девяти депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", в частности: у Сергея Левочкина, Юлии Левочкиной, Тараса Козака, Вадима Столара и др. Часть фракции ОПЗЖ выступила только один раз, среди них Виктор Медведчук и Григорий Суркис.

Также не было выступлений у шести внефракционных депутатов, четырех депутатов группы "Довіра", трех депутатов группы "За майбутнє".

Среди фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Батьківщина" нет депутатов, которые не выступали в Верховной Раде.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3949575091750884

Теги: Верховная Рада, Григорий Суркис, Виктор Медведчук, Сергей Левочкин, ВО Батьківщина, Комитет избирателей Украины, Юлия Левочкина, Николай Тищенко, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, партия Голос, Европейская солидарность
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