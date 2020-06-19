Не проголосовав за программу действий правительства, Верховная Рада фактически показала министрам "красную карточку"

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каждый 10-й украинец – безработный. И это не предел.

Верховная Рада Украины на этой неделе снова не проголосовала за программу действий правительства страны, а значит, фактически показала министрам "красную карточку". Если тщательно рассмотреть эту ситуацию, то четко видно, что в Кабмине к подготовке этого важного документа отнеслись до цинизма безответственно. Ведь программа действий могла бы предоставить нынешним министрам иммунитет на ближайший год, сейчас же чиновники будут работать без конкретики своих планов и неуверенности в завтрашнем дне.

В то же время непроголосованная программа действий правительства является своеобразной "благодарностью" от депутатов за невыполненные обещания, проваленные программы действий по борьбе с коронавирусной инфекцией. В значительной степени и потому, что в стране возникла тотальная безработица, а украинцы снова пытаются массово выехать заграницу в поисках больших заработков.

За время карантина количество зарегистрированных лиц в органах Государственной службы занятости выросло на 27% – официальных безработных насчитывается уже 401 тыс. Что же касается неофициальной безработицы – то количество тех, кто потерял работу, но по разным причинам не стал на биржу труда, оценивается до 3 млн граждан Украины. И, скорее всего, цифры не окончательные. В Национальном банке Украины прогнозируют, что уровень безработицы в этом году будет измеряться двузначными "процентами", а такого катастрофического явления в Украине не было с 2002 года. Последний масштабный карантин во время "свиного гриппа" практически вообще не повлиял на трудовой рынок страны – скорее, мировой экономический кризис, потому что в 2009 году страна не останавливалась полностью.

Без преувеличения, стремительный рост безработицы и, соответственно, обеднение граждан угрожает значительными социальными потрясениями. И, к сожалению, видимо, у каждого из нас сейчас появляются большие сомнения, что нынешнему правительству удастся найти выход из назревшего кризиса. Но, возможно, украинским чиновникам стоит попробовать поучиться на уроках прошлого. Так, если прибегать к истории, то обеспечение минимальных социальных гарантий и создание рабочих мест для того, чтобы избежать "социального взрыва", – это был один из трех китов "Нового курса" Франклина Рузвельта – человека, который вывел США из Великой депрессии в 30-х годах прошлого века. Под его руководством государство предоставляло безработным минимальную помощь, но обеспечивало работой. Для этого был государственный заказ на так называемые общественные работы, включавшие в себя строительство дорог, школ, аэропортов, электрификацию городов, насаждение зеленых зон и тому подобное.

В нашей же стране правительство обещало еще недавно 500 тыс. новых рабочих мест, но по факту вакансий в Государственном центре занятости не стало. Поэтому если у чиновников и существовал какой-то неозвученный "план Рузвельта", то он не сработал... ну и вообще остался незамеченным в Украине. Ведь по факту никаких инициатив по стороны власти для содействия развитию бизнеса и увеличению занятости граждан так и не было.

По данным Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, с середины марта по конец мая этого года вернулись около 500 тыс. мигрантов, преимущественно тех, кто имел краткосрочные контракты. Долгосрочные мигранты, многие из которых имеют разрешения на постоянное проживание, а иногда и гражданство стран-реципиентов, чаще оставались за рубежом.

Общий объем миграции рабочей силы из Украины составляет 4 млн человек, при этом 2,6–2,7 млн находятся за рубежом практически круглогодично. На самом деле эти цифры больше, потому что многие люди находятся на временных или сезонных работах только часть года. В итоге Украина входит в десятку стран происхождения международных мигрантов в мире. Тем более, сейчас можем говорить о том, что в условиях экономического кризиса из-за карантинных мероприятий украинцев выехало за границу больше, чем приехало.

Во время, когда власть не может привлечь украинцев работать в своей стране, главной задачей законодателей является обеспечение всех возможных условий, чтобы работники были защищены. Так, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за рубежом". Законопроектом предлагается отменить вид лицензирования – предоставление услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Также документ призван установить, что деятельность субъектов хозяйствования по посредничеству в трудоустройстве будет осуществляться по декларативному принципу на основании внешнеэкономического договора о предоставлении посреднических услуг в сфере трудоустройства, заключенного с иностранным субъектом хозяйствования, который ведется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. Этот законопроект – капля в море, но, уверен, что постепенно удастся создать максимальные условия защиты работников, а в идеале – вернуть всех домой.

А впереди у нашей страны новые вызовы – с начала полного открытия границ Европейского союза с другими странами произойдет новая волна трудовой миграции. И тут большая вероятность того, что люди будут ехать за границу не просто заработать деньги, а остаться там навсегда со своими семьями. Это подтверждают и социологические опросы "Рейтинга". 61% опрошенных от 18 до 29 лет хотели бы уехать за границу работать. Кроме того, 45% опрошенных, независимо от возраста, заявили, что они вынуждены ехать за границу, чтобы обеспечить минимальный уровень потребления своим семьям.

Такая статистика, безусловно, является ужасной и свидетельствует о том, что и Верховная Рада, и все компетентные органы должны срочно менять ситуацию и, прежде всего, направлять свою деятельность на обеспечение украинцев достойной работой и высокими стандартами жизни. Но главная ответственность за ситуацию, которая сложилась, лежит на нынешних чиновниках, и они должны принять этот вызов и справиться с ним, или же уйти в отставку и дать возможность работать другим...

Источник: "ГОРДОН"