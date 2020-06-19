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ПОЛИТИКА

Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский 264 голосами народных депутатов был назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Абрамовский возглавил новосозданное Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
Абрамовский возглавил новосозданное Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
Скриншот: RadaTVchannel / YouTube

На заседании 19 июня Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Соответствующий проект постановления №3586 поддержало 264 народных депутата при минимально необходимых 226. 

Представляя кандидатуру Абрамовского, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что у него "чрезвычайно успешный опыт как в сфере бизнеса, так и на государственной службе". 

"После наших собеседований, консультаций с Романом Романовичем было принято решение, что он возьмет на себя такую большую ответственность за экологию Украины", – сказал Шмыгаль. 

Абрамовский, выступая перед депутатами, сказал, что в экологической политике Украины много вызовов. 

"И я четко знаю, что делать, чтобы ликвидировать последствия промышленного загрязнения, адаптироваться или предотвращать изменения климата. Много вопросов в лесном хозяйстве, в инфраструктуре обращения с отходами, в том числе радиоактивными. Мы вступили в период маловодья, это тоже большой вызов, с которым придется разобраться. Есть также вопросы, касающиеся рыбного хозяйства и рыбной политики", – очертил круг своих задач Абрамовский. 

После голосования он принес присягу на верность украинскому народу. 

Абрамовский до назначения министром был заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды. Эту должность он занимал с октября 2019 года. 

В конце мая Кабмин принял решение о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства: Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Врио министра энергетики является Ольга Буславец. 

В начале мая фракция монобольшинства в Верховной Раде "Слуга народа" одобрили кандидатуру Абрамовского на пост министра экологии. Ожидалось, что голосование состоится 4 июня, но, как сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец, "в последний момент случился какой-то форс-мажор и отозвали представление о назначении". 

Теги: Верховная Рада, экология, Денис Шмыгаль, Роман Абрамовский, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
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