Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский 264 голосами народных депутатов был назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

На заседании 19 июня Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Соответствующий проект постановления №3586 поддержало 264 народных депутата при минимально необходимых 226.

Представляя кандидатуру Абрамовского, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что у него "чрезвычайно успешный опыт как в сфере бизнеса, так и на государственной службе".

"После наших собеседований, консультаций с Романом Романовичем было принято решение, что он возьмет на себя такую большую ответственность за экологию Украины", – сказал Шмыгаль.

Абрамовский, выступая перед депутатами, сказал, что в экологической политике Украины много вызовов.

"И я четко знаю, что делать, чтобы ликвидировать последствия промышленного загрязнения, адаптироваться или предотвращать изменения климата. Много вопросов в лесном хозяйстве, в инфраструктуре обращения с отходами, в том числе радиоактивными. Мы вступили в период маловодья, это тоже большой вызов, с которым придется разобраться. Есть также вопросы, касающиеся рыбного хозяйства и рыбной политики", – очертил круг своих задач Абрамовский.

После голосования он принес присягу на верность украинскому народу.

Абрамовский до назначения министром был заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды. Эту должность он занимал с октября 2019 года.

В конце мая Кабмин принял решение о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства: Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Врио министра энергетики является Ольга Буславец.

В начале мая фракция монобольшинства в Верховной Раде "Слуга народа" одобрили кандидатуру Абрамовского на пост министра экологии. Ожидалось, что голосование состоится 4 июня, но, как сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец, "в последний момент случился какой-то форс-мажор и отозвали представление о назначении".