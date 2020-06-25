Сумская эмоционально отреагировала на заявление депутата от "Слуги народа" о "некачественных детях"

Народная артистка Украины Ольга Сумская на своей странице в Facebook эмоционально прокомментировала заявление народного депутата от партии "Слуга народа" Галины Третьяковой о "детях низкого качества", рожденных ради пособия, назвав в свою очередь украинских политиков "некачественными".
"Некачественные дети? Скорее, некачественные политики", – написала актриса.
Третьякова заявила, что у граждан, рожающих ради получения пособия, дети "очень низкого качества".
"Когда рождение ребенка происходит для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества", – сказала нардеп.
В постоянной комиссии Федерации профсоюзов Украины позицию Третьяковой назвали антисоциальной и антигуманной и направили открытое письмо главе Верховной Рады, чтобы отозвать Третьякову с должности главы комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента.