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25 июня, 2020
 
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Сумская эмоционально отреагировала на заявление депутата от "Слуги народа" о "некачественных детях"

Народная артистка Украины Ольга Сумская назвала украинских политиков "некачественными" – таким образом актриса отреагировала на скандальное заявление нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой, полагающей, что получатели социальной помощи должны пройти стерилизацию.

Сумская: Некачественные дети?
Сумская: Некачественные дети?
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Народная артистка Украины Ольга Сумская на своей странице в Facebook эмоционально прокомментировала заявление народного депутата от партии "Слуга народа" Галины Третьяковой о "детях низкого качества", рожденных ради пособия,  назвав в свою очередь украинских политиков "некачественными".

"Некачественные дети? Скорее, некачественные политики", – написала актриса. 

https://www.facebook.com/osumska/posts/3079052812175781

Третьякова заявила, что у граждан, рожающих ради получения пособия, дети "очень низкого качества".

"Когда рождение ребенка происходит для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества", – сказала нардеп. 

В постоянной комиссии Федерации профсоюзов Украины позицию Третьяковой назвали антисоциальной и антигуманной и направили открытое письмо главе Верховной Рады, чтобы отозвать Третьякову с должности главы комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента.

Теги: Украина, дети, скандал, Ольга Сумская, Слуга народа, Галина Третьякова
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