"Все зависит от желания". Сумская ответила на обвинения в том, что ради нее Борисюк пожертвовал карьерой

По словам украинской артистки Ольги Сумской, она не мешала развиваться своему супругу, артисту Виталию Борисюку.

Сумская и Борисюк поженились в 1996 году Фото: Ольга Сумська / Facebook

Украинская артистка Ольга Сумская в Instagram разместила видеозапись домашнего выступления своего мужа, актера и музыканта Виталия Борисюка.

"Поет Виталий Борисюк. Премьера песни "Снежная королева", – подписала видео Сумская.

В комментариях к видео она из подписчиц Сумской заявила, что Борисюк пожертвовал своим талантом ради любви к артистке.

"Виталий положил свой талант на алтарь любви к вам. Он потерялся на фоне вас в какое-то время, но он такой талантливый, глубокий и душевный", – написали в комментариях.

Сумская призналась, что этот комментарий заставил ее задуматься.

"Я задумалась. Никто не мешал двигаться вперед. Все зависит от желания человека", – ответила она на критику.

В официальном браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 18-летняя дочь Анна.

С первым мужем, Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.