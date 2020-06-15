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15 июня, 2020
 
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"Все зависит от желания". Сумская ответила на обвинения в том, что ради нее Борисюк пожертвовал карьерой

По словам украинской артистки Ольги Сумской, она не мешала развиваться своему супругу, артисту Виталию Борисюку.

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Сумская и Борисюк поженились в 1996 году
Сумская и Борисюк поженились в 1996 году
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Украинская артистка Ольга Сумская в Instagram разместила видеозапись домашнего выступления своего мужа, актера и музыканта Виталия Борисюка.

"Поет Виталий Борисюк. Премьера песни "Снежная королева", – подписала видео Сумская.

В комментариях к видео она из подписчиц Сумской заявила, что Борисюк пожертвовал своим талантом ради любви к артистке.

"Виталий положил свой талант на алтарь любви к вам. Он потерялся на фоне вас в какое-то время, но он такой талантливый, глубокий и душевный", – написали в комментариях.

Сумская призналась, что этот комментарий заставил ее задуматься.

"Я задумалась. Никто не мешал двигаться вперед. Все зависит от желания человека", – ответила она на критику. 

В официальном браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 18-летняя дочь Анна.

С первым мужем, Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.

Теги: Украина, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, актриса
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