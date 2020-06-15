"Все зависит от желания". Сумская ответила на обвинения в том, что ради нее Борисюк пожертвовал карьерой

Украинская артистка Ольга Сумская в Instagram разместила видеозапись домашнего выступления своего мужа, актера и музыканта Виталия Борисюка.
"Поет Виталий Борисюк. Премьера песни "Снежная королева", – подписала видео Сумская.
В комментариях к видео она из подписчиц Сумской заявила, что Борисюк пожертвовал своим талантом ради любви к артистке.
"Виталий положил свой талант на алтарь любви к вам. Он потерялся на фоне вас в какое-то время, но он такой талантливый, глубокий и душевный", – написали в комментариях.
Сумская призналась, что этот комментарий заставил ее задуматься.
"Я задумалась. Никто не мешал двигаться вперед. Все зависит от желания человека", – ответила она на критику.
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В официальном браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 18-летняя дочь Анна.
С первым мужем, Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.