"Если границы закрыты, будем отдыхать дома!". Сумская и Борисюк отправились на озеро в Киевской области

Украинская актриса Ольга Сумская показала в Instagram, как они с супругом, актером Виталием Борисюком, отдыхают в Киевской области.
"Открыли сезон вместе с Виталием Борисюком! Если границы закрыты, будем отдыхать дома! Тоже хорошо!" – написала она.
Местом пребывания актриса отметила Голубое озеро в селе Подгорцы Киевской области.
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Відкрили сезон разом з @vitaliyborysyuk ! * Якщо кордони закриті,будемо відпочивати вдома!Теж гарно! #відпочиваи * вукраі * ні *
В официальном браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 18-летняя дочь Анна.
С первым мужем, Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.