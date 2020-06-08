"Если границы закрыты, будем отдыхать дома!". Сумская и Борисюк отправились на озеро в Киевской области

Украинская актриса Ольга Сумская и ее муж, актер Виталий Борисюк, провели время на пляже в Подгорцах.

Украинская актриса Ольга Сумская показала в Instagram, как они с супругом, актером Виталием Борисюком, отдыхают в Киевской области.

"Открыли сезон вместе с Виталием Борисюком! Если границы закрыты, будем отдыхать дома! Тоже хорошо!" – написала она.

Местом пребывания актриса отметила Голубое озеро в селе Подгорцы Киевской области.

В официальном браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 18-летняя дочь Анна.

С первым мужем, Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.