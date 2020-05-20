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21 мая, 2020
 
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"Папина дочка". Дочь Сумской Паперная показала черно-белое фото с мамой

Пользователи Instagram отметили, что в детстве дочь украинской актрисы Ольги Сумской была похожа на своего отца, актера Евгения Паперного.

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Паперная обнародовала семейный архив
Паперная обнародовала семейный архив
Фото: tonya_papernaya / Instagram

Российская актриса Антонина Паперная, старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, поделилась в Instagram архивным снимком с мамой.

"90-е", – отметила Паперная.

"Папина дочка", – написала somamamoril.

"Очень на папу похожа", – согласилась galiy_elena.

"Как же вы в детстве похожи на отца. Я все искала это сходство. Да вот же оно", – прокомментировала tanyavizit

29-летняя Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. Ее отец – актер Евгений Паперный. С ним Сумская прожила пять лет в браке (свадьба состоялась в 1987 году).

В официальном браке со своим вторым мужем, актером Виталием Борисюком, Сумская живет с 1996 года. У них есть 18-летняя дочь Анна.

Теги: Евгений Паперный, Ольга Сумская, Антонина Паперная
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