"Папина дочка". Дочь Сумской Паперная показала черно-белое фото с мамой

Пользователи Instagram отметили, что в детстве дочь украинской актрисы Ольги Сумской была похожа на своего отца, актера Евгения Паперного.

Российская актриса Антонина Паперная, старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, поделилась в Instagram архивным снимком с мамой.

"90-е", – отметила Паперная.

"Папина дочка", – написала somamamoril.

"Очень на папу похожа", – согласилась galiy_elena.

"Как же вы в детстве похожи на отца. Я все искала это сходство. Да вот же оно", – прокомментировала tanyavizit

Посмотреть эту публикацию в Instagram 90th * Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 16 Май 2020 в 6:07 PDT

29-летняя Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. Ее отец – актер Евгений Паперный. С ним Сумская прожила пять лет в браке (свадьба состоялась в 1987 году).

В официальном браке со своим вторым мужем, актером Виталием Борисюком, Сумская живет с 1996 года. У них есть 18-летняя дочь Анна.