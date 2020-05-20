"Папина дочка". Дочь Сумской Паперная показала черно-белое фото с мамой

Российская актриса Антонина Паперная, старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, поделилась в Instagram архивным снимком с мамой.
"90-е", – отметила Паперная.
"Папина дочка", – написала somamamoril.
"Очень на папу похожа", – согласилась galiy_elena.
"Как же вы в детстве похожи на отца. Я все искала это сходство. Да вот же оно", – прокомментировала tanyavizit
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29-летняя Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. Ее отец – актер Евгений Паперный. С ним Сумская прожила пять лет в браке (свадьба состоялась в 1987 году).
В официальном браке со своим вторым мужем, актером Виталием Борисюком, Сумская живет с 1996 года. У них есть 18-летняя дочь Анна.