"Папина принцесса и мамин защитник". Паперная показала семейную прогулку с мужем и детьми

Российская актриса Антонина Паперная, старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, поделилась в Instagram снимками прогулки с мужем, российским актером Владимиром Яглычем, дочерью Евой и новорожденным сыном, имя которого пока неизвестно.

Российская актриса Антонина Паперная, старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, поделилась в Instagram снимком, на котором ее муж, российский актер Владимир Яглыч, подбрасывает в воздух их трехлетнюю дочь Еву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 23 Май 2020 в 8:59 PDT

На втором снимке Паперная позирует с коляской, в которой, предположительно, находится ее новорожденный сын, имя которого пока неизвестно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 24 Май 2020 в 2:22 PDT

"Теперь у вас в семье равенство, папина принцесса и мамин защитник. Поздравляю, желаю всем здоровья!" – написала vot_takaya_hyliganochka.

29-летняя Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. Ее отец – актер Евгений Паперный. С ним Сумская прожила пять лет в браке (свадьба состоялась в 1987 году).



2 апреля 2020 года стало известно, что Паперная родила второго ребенка. О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. Ева у Паперной и Яглыча родилась в 2017 году.