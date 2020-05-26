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26 мая, 2020
 
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"Папина принцесса и мамин защитник". Паперная показала семейную прогулку с мужем и детьми

Российская актриса Антонина Паперная, старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, поделилась в Instagram снимками прогулки с мужем, российским актером Владимиром Яглычем, дочерью Евой и новорожденным сыном, имя которого пока неизвестно.

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Паперная показала свою семью
Паперная показала свою семью
Фото: tonya_papernaya / Instagram

Российская актриса Антонина Паперная, старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, поделилась в Instagram снимком, на котором ее муж, российский актер Владимир Яглыч, подбрасывает в воздух их трехлетнюю дочь Еву.

На втором снимке Паперная позирует с коляской, в которой, предположительно, находится ее новорожденный сын, имя которого пока неизвестно. 

"Теперь у вас в семье равенство, папина принцесса и мамин защитник. Поздравляю, желаю всем здоровья!" – написала vot_takaya_hyliganochka.

29-летняя Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. Ее отец – актер Евгений Паперный. С ним Сумская прожила пять лет в браке (свадьба состоялась в 1987 году).

2 апреля 2020 года стало известно, что Паперная родила второго ребенка. О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. Ева у Паперной и Яглыча родилась в 2017 году.

Теги: Владимир Яглыч, Ольга Сумская, Антонина Паперная
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