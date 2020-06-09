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09 июня, 2020
 
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"Все случилось внезапно, как это бывает в 72 года". Сумская поделилась теплыми воспоминаниями о маме Билык и рассказала о причине ее смерти

Украинская актриса Ольга Сумская виделась с мамой певицы Ирины Билык Анной Билык в начале 2020 года во время съемок на телеканале "Iнтер". По словам артистки, мама певицы была полна энергии.

 
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Сумская: Кто знает, сколько нужно времени, чтобы хоть немного стало легче
Сумская: Кто знает, сколько нужно времени, чтобы хоть немного стало легче
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Украинская артистка Ольга Сумская считает, что пережить потерю матери певице Ирине Былик поможет сцена и зрительские аплодисменты. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production.

"Мы были на поминках Анны Яковлевны. Ирочка нас приглашала, вспоминали Анну Яковлевну – теплую, прекрасную невероятную женщину, которая дарила любовь всей семье. Ирочка пережила тяжкую утрату и до сих пор не может отойти. Кто знает, сколько нужно времени, чтобы хоть немного стало легче", – поделилась воспоминаниями Сумская. 

Актриса предположила, что работа могла бы помочь певице пережить смерть матери. 

"Ирочке сейчас нужно работать, нужно, чтобы она выходила на сцену, потому что сцена лечит. Она отвлекает, дарит энергию. Сейчас нужно быть со зрителем, чтобы заполнить пустоту и как-то утолить боль зрительскими аплодисментами", – рассказала Сумская

По словам актрисы, за два месяца до начала карантина они вместе с Анной Билык снимались на телеканале "Iнтер". 

"Анна Яковлевна нажарила блинчиков, угощала всех присутствующих. Была такая милая, нежная. загадочная. Она говорила, что уже уходит с работы. Она должна была еще жить, была полна энергии", – рассказала Сумская.

Отвечая на вопрос о причинах смерти Анны Билык, Сумская подчеркнула, что все произошло внезапно. 

"Она прекрасно себя чувствовала, бегала по хозяйству. Это случилось внезапно, как бывает в 72 года. Никто ничего не знает", – подытожила Сумская.

ВИДЕО
Видео: Rostyslove Production / YouTube

Мать украинской певицы Ирины Билык Анна Билык умерла 22 мая. О ее смерти певица сообщила в социальных сетях.

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о маме. Целое утро думала о том, как это будет красиво и как моей маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по-своему. Моя мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая мамочка", – написала тогда Билык.

Теги: Украина, смерть, Ирина Билык, Ольга Сумская, актриса, певица
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