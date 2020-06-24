"Красивая девушка. У них есть общий язык. Они – пара". Сумская рассказала, с кем живет Козловский

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, ее друг, украинский певец Виталий Козловский, избегает афишировать подробности личной жизни, считая, что счастье любит тишину.

Сумская об избраннице Козловского: Они с Юлечкой вместе Фото: yuliabakumenko / Instagram

Украинская артистка Ольга Сумская сообщила, что ее друг, украинский певец Виталий Козловский, живет вместе со своим директором Юлией Бакуменко. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production.

"Мне кажется, он уже сам об этом написал – они с Юлечкой вместе. Это его директор. Красивая девушка. У них есть общий язык. Они – пара", – заявила Сумская.

Она подчеркнула, что счастье любит тишину, поэтому Козловский избегает афишировать свои отношения.

"Если они действительно хотят серьезных отношений, пусть это держат за семью замками", – подытожила она.

ВИДЕО

Видео: Rostyslove Production / YouTube

В 2017 году певец Виталий Козловский сделал своей девушке, экс-участнице шоу "Холостяк" Рамине Эсхакзай предложение, но спустя полгода пара рассталась.

В конце 2019 года Эсхакзай призналась, что причиной расставания стали отношения артиста со своим концертным директором Юлией Бакуменко.

В марте 2020 года, отвечая ведущей "Cвітського життя" Кате Осадчей на вопрос об отношениях с Бакуменко, Козловский сменил тему.