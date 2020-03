"Целуй Юлю". Осадчая отказала Козловскому в поцелуе

View this post on Instagram

Самый лучший день - День когда ты родился! * 3 * 5 * @ Как круто, что самых ярких мгновений и важных тёплых слов намного больше, чем можно и нужно показывать в инстаграме * Но наши фото с бокалами пусть будут здесь в знак того, что сегодня вечером будет ещё круче) * Люблю от земли и до неба! С Днём рождения!!! *