"Целуй Юлю". Осадчая отказала Козловскому в поцелуе

Украинский артист Виталий Козловский в интервью Кате Осадчей заявил, что вычеркнул журналистку Рамину Эсхакзай из своего прошлого, но ушел от ответа об отношениях со своим концертным директором Юлией Бакуменко.

35-летний украинский певец Виталий Козловский в интервью ведущей "Світського життя" Кате Осадчей (программа выходит на "1+1") заявил, что комментировать отношения с бывшей девушкой Раминой Эсхакзай означает для него проявить неуважение к отношениям, в которых он состоит сегодня.

По словам артиста, Эсхакзай в его жизни "не сущестовало и не существует".

"Но в твоей жизни есть другая женщина. Все больше людей говорит о том, что эта девушка занимается всеми твоими делами, зовут ее Юля. Что ты на это скажешь?" – уточнила Осадчая.

Вместо ответа Козловский попросил у Осадчей разрешение ее поцеловать. Ведущая "Світського життя" предложила артисту "целовать Юлю".

Козловский отметил, что на сегодняшний день хочет оставить личную жизнь без комментариев.

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Видео: Світське життя / YouTube

Концертный директор артиста Юлия Бакуменко на своей странице в Instagram поздравила Козловского с 35-летием, признавшись ему в любви.

"Как круто, что ярких мгновений намного больше, чем можно показывать в Instagram. Люблю от земли идо небма", – написала Бакуменко 6 марта.





В 2017 году певец Виталий Козловский сделал своей девушке, экс-участнице шоу "Холостяк" Рамине Эсхакзай предложение, но спустя полгода пара рассталась.

В конце 2019 года Эсхакзай призналась, что причиной расставания стали отношения артиста со своим концертным директором Юлией Бакуменко.