"Целуй Юлю". Осадчая отказала Козловскому в поцелуе

35-летний украинский певец Виталий Козловский в интервью ведущей "Світського життя" Кате Осадчей (программа выходит на "1+1") заявил, что комментировать отношения с бывшей девушкой Раминой Эсхакзай означает для него проявить неуважение к отношениям, в которых он состоит сегодня.
По словам артиста, Эсхакзай в его жизни "не сущестовало и не существует".
"Но в твоей жизни есть другая женщина. Все больше людей говорит о том, что эта девушка занимается всеми твоими делами, зовут ее Юля. Что ты на это скажешь?" – уточнила Осадчая.
Вместо ответа Козловский попросил у Осадчей разрешение ее поцеловать. Ведущая "Світського життя" предложила артисту "целовать Юлю".
Козловский отметил, что на сегодняшний день хочет оставить личную жизнь без комментариев.
Концертный директор артиста Юлия Бакуменко на своей странице в Instagram поздравила Козловского с 35-летием, признавшись ему в любви.
"Как круто, что ярких мгновений намного больше, чем можно показывать в Instagram. Люблю от земли идо небма", – написала Бакуменко 6 марта.
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Самый лучший день - День когда ты родился! * 3 * 5 * @ Как круто, что самых ярких мгновений и важных тёплых слов намного больше, чем можно и нужно показывать в инстаграме * Но наши фото с бокалами пусть будут здесь в знак того, что сегодня вечером будет ещё круче) * Люблю от земли и до неба! С Днём рождения!!! *
В 2017 году певец Виталий Козловский сделал своей девушке, экс-участнице шоу "Холостяк" Рамине Эсхакзай предложение, но спустя полгода пара рассталась.
В конце 2019 года Эсхакзай призналась, что причиной расставания стали отношения артиста со своим концертным директором Юлией Бакуменко.