Козловский в свой день рождения предожил считать козликов

Украинский певец Виталий Козловский сопроводил свое фото изображением козлов.

Козловский: Мое богатство не материально. Оно лишь в том, что вы со мной, ребята

Украинский певец Виталий Козловский по случаю своего дня рождения разместил в Instagram коллаж с изображением множества разных фигурок. Певцу исполнилось 35 лет.

"Я в этот день,

День своего рождения

Почувствовал себя таким богатым.

Мое богатство

Не материально.

Оно лишь в том, что вы со мной, ребята", – написал он рифмованные строки.

Также певец предложил подписчикам поучаствовать в конкурсе.

"Напишите, сколько видите на фото козликов. За восьмой правильно посчитанный ответ – подарок. Личное видеопоздравление с 8 марта от Виталия Козловского. P.S. Надеюсь, это будет девушка", – отметил он.

Виталий Козловский родился 6 марта 1985 года во Львове.

В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

В 2010 и 2017 годах Козловский принимал участие в национальных отборах участников на международный песенный конкурс "Евровидение", но победы не одержал.