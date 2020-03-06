Козловский в свой день рождения предожил считать козликов

Украинский певец Виталий Козловский по случаю своего дня рождения разместил в Instagram коллаж с изображением множества разных фигурок. Певцу исполнилось 35 лет.
"Я в этот день,
День своего рождения
Почувствовал себя таким богатым.
Мое богатство
Не материально.
Оно лишь в том, что вы со мной, ребята", – написал он рифмованные строки.
Также певец предложил подписчикам поучаствовать в конкурсе.
"Напишите, сколько видите на фото козликов. За восьмой правильно посчитанный ответ – подарок. Личное видеопоздравление с 8 марта от Виталия Козловского. P.S. Надеюсь, это будет девушка", – отметил он.
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* Я в этот день, День своего рождения! Почувствовал себя таким богатым. Моё богатство Не материально. Оно лишь в том, что вы со мной, ребята * . #vkozlovskiyстихи . Напишите, сколько видите на фото козликов * За восьмой правильно посчитанный ответ – подарок * Личное видео-поздравление с 8 марта от Виталия Козловского * P.S. Надеюсь, это будет девушка *
Виталий Козловский родился 6 марта 1985 года во Львове.
В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.
В 2010 и 2017 годах Козловский принимал участие в национальных отборах участников на международный песенный конкурс "Евровидение", но победы не одержал.