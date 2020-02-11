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11 февраля, 2020
 
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Проект Винника и Поплавского: в Киеве состоится церемония вручения премии "Украинская песня года"

Ректор университета культуры и искусств Михаил Поплавский и певец Олег Винник 12 февраля представят концерт в рамках премии "Украинская песня года".

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Автором идеи, меценатом, генеральным продюсером и владельцем торговой марки "Украинская песня года" выступает Михаил Поплавский (на фото слева)
Автором идеи, меценатом, генеральным продюсером и владельцем торговой марки "Украинская песня года" выступает Михаил Поплавский (на фото слева)
Фото: olegg.vynnyk / Instagram

В Национальном дворце искусств "Украина" 12 февраля состоится церемония вручения Национальной музыкальной премии "Украинская песня года". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил организатор мероприятия.

Автором идеи, меценатом, генеральным продюсером и владельцем торговой марки "Украинская песня года" выступает Михаил Поплавский, ректор университета культуры и искусств.

Церемония награждения премией пройдет под девизом: "Держим вместе украинскую волну!". Главный режиссер проекта – Катя Царик.

В 17.00 предполагается красная дорожка, в 18.00 – брифинг Олега Винника и Михаила Поплавского.

Участники церемонии награждения: NK, Khayat, Tarabarova, Виталий Козловский, Laud, Dilemma, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Tаюне, Melovin, Dzidzio, Александр Пономарев, Нина Матвиенко, Michelle Andrade, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Олег Винник, Михаил Поплавский, поэты и композиторы украинских песен.

Ведущие церемонии вручения премии, которая начнется в 19.00, являются Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Теги: Михаил Поплавский, культура, премия, Катя Осадчая, Олег Винник, Павел Зибров, Юрий Горбунов, Наталья Могилевская, Виталий Козловский, Наталья Бучинская, Сергей Бабкин, Нина Матвиенко, Александр Пономарев, Dzidzio, Michelle Andrade, Laud, Melovin, Dilemma, Tarabarova, песня, Khayat, церемония
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