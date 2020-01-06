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06 января, 2020
 
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"Добрий вечір тобі, пане господарю!". Винник и Пономарев записали колядку к Рождеству. Видео

Украинские певцы Александр Пономарев, Олег Винник и его бек-вокалистка Таюне записали колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Черно-белое видео опубликовали на YouTube-канале Пономарева. Он презентовал ролик в рамках проекта "Пономарьов лайф студіо", по формату которого каждая песня записывается с одного дубля и исключительно вживую. "Артистов связывает давняя дружба, поэтому первым реализовать свой творческий замысел Пономарев пригласил именно Винника. Мужской дуэт чарующим народным голосом разбавила Таюне. Поскольку идея коллаборации возникла накануне праздников, решено было подарить украинцам именно колядку. А черно-белый формат ролика выбран для того, чтобы зритель смог сконцентрироваться на главном и не отвлекаться на внешние элементы", – говорится в описании видео.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Колядку записали с одного дубля
Колядку записали с одного дубля
Скриншот: Олександр Пономарьов / YouTube

видео

Видео: Олександр Пономарьов / YouTube
Теги: Олег Винник, Александр Пономарев
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