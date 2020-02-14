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14 февраля, 2020
 
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В Киеве состоялась церемония вручения премии "Украинская песня года"

12 февраля в Киеве состоялась церемония вручения Национальной музыкальной премии "Украинская песня года", основанной в 2004 году ректором университета культуры и искусств Михаилом Поплавским.

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Поплавский (на фото слева): Вместе с Олегом Винником мы приняли решение возобновить проект "Украинская песня года" и отметить лучших исполнителей страны
Поплавский (на фото слева): Вместе с Олегом Винником мы приняли решение возобновить проект "Украинская песня года" и отметить лучших исполнителей страны
Фото предоставлено пресс-службой премии "Украинская песня года"

12 февраля в Киеве состоялась церемония вручения Национальной музыкальной премии "Украинская песня года". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба организатора.

Мероприятие проходило в Национальном дворце искусств "Украина" под лозунгом "Держим вместе украинскую волну!". Это совместный проект ректора университета культуры и искусств Михаила Поплавского и певца Олега Винника.

Лауреатами и гостями премии стали NK, Khayat, Tarabarova, Виталий Козловский, Laud, Dilemma, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Tаюне, Melovin, Dzidzio, Александр Пономарев, Нина Матвиенко, Michelle Andrade, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Олег Винник, Михаил Поплавский, поэты и композиторы украинских песен. Вели церемонию Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Михаил Поплавский, который создал премию в 2004 году, спустя 16 лет решил дать ей новое дыхание.

"Вместе с Олегом Винником мы приняли решение возобновить проект "Украинская песня года" и отметить лучших исполнителей страны, которые создают уникальную современную музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире. А также тех, кто своим многолетним творчеством, пропитанным национальными традициями, этникой, любовью к своей стране и музыке, стал легендой и примером для многих поколений украинцев. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь и беречь достояние нации. Украинская песня должна доминировать в национальном теле- и радиоэфире", – сказал Поплавский на брифинге перед началом мероприятия.

Фото: pixabay.com
Фото предоставлено пресс-службой премии "Украинская песня года"

"Я очень счастлив, что Национальная музыкальная премия "Украинская песня года" объединила легенд, которые всю свою жизнь посвятили развитию украинской музыки и украинской культуры, а также молодых современных исполнителей, имеющих миллионные просмотры в YouTube, и должны стоять на главной сцене страны рядом с мэтрами и получать свои заслуженные награды. Именно они – будущее нашей музыки и украинской нации. Впервые отмечены композиторы и авторы известных хитов, которые поет вся страна. Их также должны знать, нам есть кем гордиться!" – подчеркнул Винник. 

Главным режиссером-постановщиком стала Катя Царик. Каждая песня, исполненная в ходе церемонии, сопровождалась мини-спектаклем.

Теги: Михаил Поплавский, премия, Олег Винник, Павел Зибров, Юрий Горбунов, Наталья Могилевская, Виталий Козловский, Наталья Бучинская, Сергей Бабкин, Нина Матвиенко, Александр Пономарев, Dzidzio, Michelle Andrade, Laud, Dilemma, Tarabarova, Khayat, церемония
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