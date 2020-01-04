Поплавский и Винник заявили о возобновлении национальной музыкальной премии "Українська пісня року"

Премия "Українська пісня року" будет возобновлена в новом формате, церемония награждения состоится уже в этом году – 12 февраля в Национальном дворце искусств "Украина". Об этом сообщили ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, который объявил о завершении сценической карьеры, и певец Олег Винник, пишет издание "Факты".
"Мы решили возобновить проект "Українська пісня року" и отметить лучших исполнителей страны, которые создают уникальную современную музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире. А также тех, кто своим многолетним творчеством, пропитанным национальными традициями, этникой, любовью к своей стране и музыке стал легендой и примером для поколений украинцев. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь и беречь достояние нации. Украинская песня должна доминировать в национальном теле- и радиопространстве", – сказал Поплавский, который основал премию в 2004 году для поддержки и развития песни на украинском языке.
Он сообщил, что модернизирует концепцию премии и с участием молодых и прогрессивных специалистов вместе с Винником создает новый и качественный музыкальный проект. Жюри учитывает популярность исполнителей, востребованность на телевидении и радио, а также просмотры в соцсетях, гастрольную активность и создание нового материала.
"Для меня очень важно и значимо работать над этим проектом. Верю, что "Українська пісня року" станет главной и самой престижной музыкальной премией страны. Мы отметим тех артистов, которые своим творчеством несут любовь к Украине, честно создают свою музыку и с открытым сердцем дарят ее людям. Нам важно помнить о своих корнях, о том, кто мы есть, чтобы показывать достойный пример будущим поколениям, – заявил Винник. – Мне кажется, многие исполнители остаются незамеченными, недооцененными. Зрители ходят на концерты и поют песни артистов, которые не могут пробиться на телевидение. Я знаю, о чем говорю. Хочу, чтобы таких исполнителей оценили профессионалы, чтобы они выходили на большую сцену и строили успешное будущее, чтобы имена новых талантливых артистов, которых у нас много в стране, знали не только в Украине, но и в мире. Наша главная задача – показать актуальных на сегодняшний день артистов и отметить настоящих звезд, чьи имена уже вошли в историю украинской эстрады".
Режиссером-постановщиком проекта выступает Катя Царик, которая создала клипы для многих звезд шоу-бизнеса и была режиссером недавнего концерта Винника во Дворце спорта.
"Для меня как для выпускницы Университета культуры большая честь и ответственность работать над этим проектом. Наша задача – создать не привычный, классический концерт, а сделать акцент на модернизации, технологичности, современной картинке. Гармонично вложить все это в смысл каждой песни. Украина зарекомендовала себя на мировой арене шоу на очень высоком уровне. Большая команда уже приступила к работе, и это новый вызов для нас", – отметила она.
За техническое наполнение концерта, световые и звуковые эффекты отвечает еще один выпускник университета, руководитель компании ALIGHT Владимир Андрусишин.
"Для меня принципиально важно поддерживать украинскую песню, хочется, чтобы она была мощно представлена во всех сферах, чтобы было модно создавать и слушать украинскую песню, независимо от квот. Ведь она достойна того – самая мелодичная и красивая в мире. И мы доказали это беспрецедентным марафоном украинской песни "Пісня об'єднує нас", вошедшим в Книгу рекордов Гиннесса – 110 часов 4 минуты 30 секунд беспрерывно в прямом эфире УТ-1 звучали украинские песни. Их услышали во всем мире, на всех континентах, – сказал Поплавский. – Мне не безразлична судьба нашей страны, культуры, языка, песни. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы развивать и приумножать национальные достижения. Это и есть моя жизненная позиция. Ведь песня – это наш генетический код, наше будущее и посыл поколениям".
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Разом із @olegg.vynnyk презентували спільний проект - Національну музичну церемонію нагородження «Українська пісня року»! * * Грандіозна подія відбудеться 12 лютого в Національному палаці мистецтв «Україна». * * Любіть українське! Цінуйте українське! Підтримуйте українське! Українці, єднаймося! * * #поплавський #олегвинник #українськапісняроку #ukraine #poplavskiy
Организаторы заявили, что проект станет ежегодным.