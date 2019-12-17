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18 декабря, 2019
 
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Поплавский презентовал автобиографическую книгу

В новой книге ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский в фотографиях рассказывает о своем пути, профессиональной, творческой и общественной деятельности.

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Михаил Поплавский: Своей судьбой доказываю молодежи, что в жизни нет ничего невозможного
Михаил Поплавский: Своей судьбой доказываю молодежи, что в жизни нет ничего невозможного
Фото: zik.ua

Украинский исполнитель и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский по случаю 70-летнего юбилея представил книгу "Украинский путь Михаила Поплавского", сообщает ZIK.

Вышедшее издание – биографический рассказ в фотографиях, на каждой странице фотофакт, иллюстрирующий этап профессиональной, творческой и общественной жизни Поплавского.

"Своей судьбой доказываю молодежи, что в жизни нет ничего невозможного. Для достижения успеха нужно вложить в дело всю свою душу и сердце, выложиться по максимуму. Благодаря этой простой истине и состоялся Поплавский", – сказал на презентации ректор.

В новой книге – 11 разделов, в том числе о детстве, юности, жизни в селе, национальных проектах, бизнесе, политике и университете. Поплавский отметил, что книга – это своеобразный путеводитель, призванный мотивировать людей к успеху и достижению целей.

"Огонь творчества, импровизации, целеустремленности, любви к жизни, к университету, к Украине, к своим коллегам и родителям... Михаил Михайлович, я вас люблю и низкий вам поклон", – сказал актер Остап Ступка, восхищаясь харизмой Поплавского.

"У человека, если он хочет быть молодым, возраста нет. Главное – крылья. А у нашего "юного орла" они точно есть", – заявил поэт Юрий Рыбчинский.

Поздравить автора с выходом книги пришел и певец Павел Зибров.

Фото: newsone.ua
Фото: zik.ua

Поплавский представил свой виниловый золотой альбом, в который вошли самые популярные украинские песни, и заявил о планах написать еще одну книгу и начать проект "Украинская песня года" вместе с певцом Олегом Винником.

Фото: newsone.ua
Фото: zik.ua

Теги: Михаил Поплавский, Юрий Рыбчинский, книги, Остап Ступка, Олег Винник, Павел Зибров
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