Винник, Таюне, Пономарев, Tayanna, Волочкова искупались в Крещение

Украинский исполнитель Олег Винник, его бэк-вокалистка Таюне, певец Александр Пономарев, певица Tayanna, российская балерина Анастасия Волочкова показали, как купались в Крещение.

Украинский певец Олег Винник показал в Instagram, как вместе с коллегой Александром Пономаревым и своей бэк-вокалисткой Таюне окунулся на Крещение в воду.

Исполнители вместе находятся в тропической стране, где именно, Винник не указал.

"Поздравление с праздником Крещения от нашего певучего трио! Светлой надежды, веры, радости. Цените друг друга. Делимся с вами частичкой тепла", – написал он.

В ролике Винник, Пономарев и Таюне спели куплет колядки "Радуйся".

Также украинская певица Tayanna разместила в Instаgram фото, сделанные на деревянном пирсе у реки. Певица позировала в простыне.

"С Крещением вас! Любви и здоровья!" – написала она.

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась снимком купания в океане, будучи на отдыхе в Таиланде.

"Дорогие, поздравляю всех с праздником Крещения. Мира вам и добра", – написала она.

Крещение празднуется 19 декабря.

О правилах купания в проруби можно прочитать ЗДЕСЬ.