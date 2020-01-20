Винник, Таюне, Пономарев, Tayanna, Волочкова искупались в Крещение

Украинский певец Олег Винник показал в Instagram, как вместе с коллегой Александром Пономаревым и своей бэк-вокалисткой Таюне окунулся на Крещение в воду.
Исполнители вместе находятся в тропической стране, где именно, Винник не указал.
"Поздравление с праздником Крещения от нашего певучего трио! Светлой надежды, веры, радости. Цените друг друга. Делимся с вами частичкой тепла", – написал он.
В ролике Винник, Пономарев и Таюне спели куплет колядки "Радуйся".
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Вітання зі Святом Водохреща від нашого спiвочого тріо! * Світлої надії, віри, радості. Цінуйте один одного. Ділимося з вами частинкою тепла *
Также украинская певица Tayanna разместила в Instаgram фото, сделанные на деревянном пирсе у реки. Певица позировала в простыне.
"С Крещением вас! Любви и здоровья!" – написала она.
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Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась снимком купания в океане, будучи на отдыхе в Таиланде.
"Дорогие, поздравляю всех с праздником Крещения. Мира вам и добра", – написала она.
Крещение празднуется 19 декабря.
О правилах купания в проруби можно прочитать ЗДЕСЬ.