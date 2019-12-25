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25 декабря, 2019
 
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"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял

Бывшая девушка украинского певца Виталия Козловского Рамина рассказала, что одновременно с ней певец встречался еще с одной девушкой.

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Рамина: Я поняла, что не туда я попала и что нужно бежать
Рамина: Я поняла, что не туда я попала и что нужно бежать
Фото: raminalalala / Instagram

Экс-возлюбленная украинского певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай заявила, что причиной их расставания перед свадьбой стала измена певца с его концертным директором Юлией Бакуменко. Об этом она рассказала во время онлайн-конференции на сайте Tochka.

"Перед свадьбой он мне сказал, что у него отношения с его директором и он закрутил роман ей назло, когда они поссорились. И он решил не прекращать роман, потому что мы хорошо вместе смотримся, пресса позитивно реагирует, тем более что уже скоро свадьба. В общем, он решил озвучить мне такую информацию, после чего, конечно же, я ему сказала: "Сорри, но втроем мы встречаться не можем". И мы разошлись", – рассказала Эсхакзай.

По словам девушки, Козловский предлагал ей провести медовый месяц втроем с Бакуменко.

"Мне хватило того, что он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем. Я спрашиваю: "Может быть, еще и номер один снимем?" А он: "Хорошая идея!" И я поняла, что не туда я попала и что нужно бежать", – поделилась воспоминаниями бывшая невеста певца.

Эсхакзай сообщала, что стала инициатором разрыва с Козловским. 6 марта 2017 года, в свой день рождения, певец сделал Рамине предложение.

Ранее, в феврале 2017 года, Козловский и Рамина отпраздновали годовщину романтических отношений.

Теги: Виталий Козловский, Рамина
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