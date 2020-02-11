"Козловский сыграет и сам реактор", "Издевательство над ликвидаторами ЧАЭС". На YouTube раскритиковали тизер российского фильма "Чернобыль: Бездна". Видео
На YouTube-канале Central Partnership разместили тизер фильма "Чернобыль: Бездна". "Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню", – говорится в описании фильма. Режиссер картины и исполнитель главной роли – Данила Козловский. Поскольку в тизере в кадре преимущественно фигурирует только он, пользователи YouTube пошутили по этому поводу. "Мне кажется, или даже детей играет Данила Козловский?" – прокомментировал Live Life. "Он сыграет и сам реактор", – отреагировала Виолетта Матвеева. "Все роли в этом фильме Козловский, что ли, исполнил? Мент, спасатель, пожарный, водолаз?" – отметила loss less. "Сам придумал. Сам снял. Сам сыграл. Сам смонтировал. Сам посмотрел", – написал Жирный Олень. "Это будет просто издевательство над ликвидаторами ЧАЭС", – заявил Fantomas. В фильме, кроме Козловского, снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова. Премьера в РФ намечена на 8 октября.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.