Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
11 февраля, 2020
 
Новости

"Козловский сыграет и сам реактор", "Издевательство над ликвидаторами ЧАЭС". На YouTube раскритиковали тизер российского фильма "Чернобыль: Бездна". Видео

На YouTube-канале Central Partnership разместили тизер фильма "Чернобыль: Бездна". "Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню", – говорится в описании фильма. Режиссер картины и исполнитель главной роли – Данила Козловский. Поскольку в тизере в кадре преимущественно фигурирует только он, пользователи YouTube пошутили по этому поводу. "Мне кажется, или даже детей играет Данила Козловский?" – прокомментировал Live Life. "Он сыграет и сам реактор", – отреагировала Виолетта Матвеева. "Все роли в этом фильме Козловский, что ли, исполнил? Мент, спасатель, пожарный, водолаз?" – отметила loss less. "Сам придумал. Сам снял. Сам сыграл. Сам смонтировал. Сам посмотрел", – написал Жирный Олень. "Это будет просто издевательство над ликвидаторами ЧАЭС", – заявил Fantomas. В фильме, кроме Козловского, снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова. Премьера в РФ намечена на 8 октября.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Режиссером и исполнителем главной роли является Данила Козловский
Режиссером и исполнителем главной роли является Данила Козловский
Скриншот: Central Partnership / YouTube

видео

Видео: Central Partnership / YouTube
Теги: фильм, ЧАЭС, Чернобыль, тизер, Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, Данила Козловский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Елена ПОСКАННАЯ
Оскар 2020. Текстовая трансляция
Оскар 2020. Текстовая трансляция
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?
Светлана СИВОВНА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS