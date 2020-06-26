"Некачественные дети? Скорее, некачественные политики". Соцсети обсуждают высказывание нардепа Третьяковой о рожающих ради пособия родителях

Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова раскритиковала граждан, рожающих ради пособия, и привела в пример Великобританию, где якобы один из замминистра соцполитики считал, что получатели соцпомощи должны быть стерилизованы. Пользователи соцсетей не оставили без внимания высказывание нардепа.

24 июня нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что у граждан, рожающих ради получения пособия, дети "очень низкого качества". "Когда рождение ребенка происходит для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества", – сказала нардеп. Также она привела в пример Великобританию, где якобы один из замминистра соцполитики считал, что получатели соцпомощи должны быть стерилизованы.

Пользователи соцсетей не оставили это заявление без внимания. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что согласно Конвенции о правах ребенка, государство обязано помогать родителям в создании соответствующих условий для детей. "Согласно статье 6 Конвенции о правах ребенка, Украина признала, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, а государство должно обеспечить в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка. Поэтому решительно осуждаю любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о делении на качественных и некачественных детей", – уточнила она.

Во всех странах, где есть соцвыплаты на детей, существует проблема, что люди рожают намеренно ради этих выплат, но с этим довольно просто бороться, считает криминолог Анна Маляр.

"Некачественные дети? Скорее, некачественные политики", – написала народная артистка Украины Ольга Сумская.

"Где-то в уголке горько заплакал маленький Гитлер. Даже Адольф Алоизович не додумался до репрессий по отношению к безработным и любям без образования", - иронично отметила нардеп Антонина Славицкая.

"Воскресенье - Тищенко раздает лимоны людям, у которых взорвался дом. Понедельник - Зеленский и Шмыгаль рассказывают, что война пришла в дома украинцев 22 июня. Вторник - Зеленский сидит в вайбер-чатах дальнобойщиков, обзывая их засранцами. Ну и конечно - корабельные сосны. Среда - инициатива по стерилизации граждан и дети низкого качества. Четверг - боюсь встать с кровати, поскольку не понимаю, которого очередного трэша сегодня ожидать, - пишет политолог Виктор Таран.

"Я это увидел. И меня начало тошнить от этого. И вот эта абсолютная кристальная мерзость сидит в ВР. А слова про "детей плохого качества" - это какой-то трэш с запахом нацизма", - поделился мнением экс-нардеп Борислав Береза.

"По-моему, это уже днище, которое корабельной сосной не спасти. Вова, гони их всех, потому что потопят тебя к монахам", - добавила главный редактор в "GreenPost" Оксана Щербак.

"У меня какой-то когнитивный диссонанс. Вот понимаю, что Третьякова наговорила себе на составление мандата, но слышу как ее всевозможные медведчуковцы с опзжешникамы лицом по полу таскают и сразу хочется встать на ее защиту. Это со мной что-то не так, или у кого схожие чувства?" - заладся вопросом телеведущий-публицист Андрей Булгаров.

"Слуги", кажется, устроили соревнование: кто громче перебьет своим скандалом скандал с "засранцами" -дальнобойщиками. Сначала Корниенко с Арахамия, теперь Третьякова", - предположил замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. "Я предполагаю, что Третьякова сама не до конца поняла, что именно ляпнула. Но "субсидии за стерилизацию" имеет все шансы надолго перебить "засранцев", - добавил он.

Также Голобуцкий опубликовал мемную картинку по теме.

"Слуга Народа", давайте уже сбрасывайте некачественных детей в пропасть как в Спарте. Я вижу, вам хочется", - иронизирует блогер Антон Ходза.

"Со вчерашнего дня все обсуждают высказывания моей коллеги по парламенту Галины Третьяковой. Несколько неточно подобранных слов и все законопроекты Галины, работа, поступки забыты. Да, она ошиблась. Да, высказывания абсолютно некорректен. Однако ее деятельность говорит совсем о другой позиции. И это имеет значение. Верю, Галина найдет слова, чтобы принести извинения за некорректную формулировку", - написала нардеп Ольга Савченко.

"Вы уверены, что профсоюзные организации, которые со вчера раскручивают скандал вокруг Галины Третьяковой, возмущаются из-за неудачного термина "некачественные дети"? Месяц терпели, а после регистрации Галиной законопроекта, который наведет порядок с профсоюзным имуществом стоимостью в миллиарды гривен, вдруг начали переживать за обиженных детей?" - спрашивает финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"Некачественные дети", конечно, всех вывели. И меня тоже. Хотя Галина Третьякова, по моему мнению, одна из немногих в этой фракции, кто понимает, что делает в ВР и является профессионалом в своей сфере. Надеюсь, мы еще убедимся в этом. Но, если не придираться к словам, то в целом она права, система соцпомощи (в том числе на детей) - это настоящие трущобы", - отметила журналист Кристина Гавриш.











