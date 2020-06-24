Корниенко объяснил, что "корабельной сосной" назвал не Аллахвердиеву, а местного политика Домбровскую

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко извинился перед коллегой по фракции Ириной Аллахвердиевой.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко извинился перед коллегой по фракции Ириной Аллахвердиев и рассказал, что обсуждал не только ее, но и Татьяну Домбровскую, которую в "Слуге народа" рассматривают кандидатом на должность мэра Николаева. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Хочу обратиться к Аллахвердиевой с просьбой принять мои извинения за ту первую небольшую короткую часть разговора, где я с [главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом] Арахамией обсуждаю свои впечатления от ее красоты, но в абсолютно неприемлемой форме. Уважаемая Ирина, я не имел ничего плохого на уме, это были мои искренние впечатления от того как вы выглядите, каким образом вы к этому пришли", – заявил Корниенко.

Он отметил, что большая часть разговора, которая породила массовые цитирование и мемы – это были мысли не об Аллахвердиевой.

"Я обсуждал местного политика и возможного кандидата в мэры [Николаева] от партии "Слуги народа" госпожу Татьяну Домбровскую. Я познакомился с ней накануне и она меня поразила своим задором, энергией. И я понимаю, что она могла бы быть достойным кандидатом от партии "Слуга народа". Опять же форму для своего высказывания и выражения своего восхищения я выбрал не очень уместную, местами неоднозначную, а местами просто оскорбительную, такую, которая может восприниматься, как сексизм и другие формы дискриминации. За это я также приношу извинения госпоже Татьяне ", – добавил Корниенко.

Он отметил, что понимает, что после его высказываний Домбровская может отказаться.

Корниенко, также отказался от своих слов о том, что видео смонтировано.

23 июня во время визита в Николаев Корниенко и Арахамия обсуждали свою коллегу по фракции Аллахвердиеву, трансляцию мероприятия вело издание "НикВести", сейчас видео недоступно.

После публикации Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного.