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ПОЛИТИКА

Корниенко объяснил, что "корабельной сосной" назвал не Аллахвердиеву, а местного политика Домбровскую

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко извинился перед коллегой по фракции Ириной Аллахвердиевой.

23 июня в сети появилось видео, где Корниенко и Арахамия обсуждали коллегу по фракции Аллахвердиеву
23 июня в сети появилось видео, где Корниенко и Арахамия обсуждали коллегу по фракции Аллахвердиеву
Скриншот: Svetlana Kryukova / Facebook

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко извинился перед коллегой по фракции Ириной Аллахвердиев и рассказал, что обсуждал не только ее, но и Татьяну Домбровскую, которую в "Слуге народа" рассматривают кандидатом на должность мэра Николаева. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Хочу обратиться к Аллахвердиевой с просьбой принять мои извинения за ту первую небольшую короткую часть разговора, где я с [главой парламентской фракции "Слуга народа"  Давидом] Арахамией обсуждаю свои впечатления от ее красоты, но в абсолютно неприемлемой форме. Уважаемая Ирина, я не имел ничего плохого на уме, это были мои искренние впечатления от того как вы выглядите, каким образом вы к этому пришли", – заявил Корниенко.

Он отметил, что большая часть разговора, которая породила массовые цитирование и мемы – это были мысли не об Аллахвердиевой.

"Я обсуждал местного политика и возможного кандидата в мэры [Николаева] от партии "Слуги народа" госпожу Татьяну Домбровскую. Я познакомился с ней накануне и она меня поразила своим задором, энергией. И я понимаю, что она могла бы быть достойным кандидатом от партии "Слуга народа". Опять же форму для своего высказывания и выражения своего восхищения я выбрал не очень уместную, местами неоднозначную, а местами просто оскорбительную, такую, которая может восприниматься, как сексизм и другие формы дискриминации. За это я также приношу извинения госпоже Татьяне ", – добавил Корниенко.

Он отметил, что понимает, что после его высказываний Домбровская может отказаться.

Корниенко, также отказался от своих слов о том, что видео смонтировано.

https://www.facebook.com/oskorniyenko/videos/1770735703050345/

23 июня во время визита в Николаев Корниенко и Арахамия обсуждали свою коллегу по фракции  Аллахвердиеву, трансляцию мероприятия вело издание "НикВести", сейчас видео недоступно. 

После публикации Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного.

Ирина Аллахвердиева избрана народным депутатом Украины в 2019 году. Ее номер в списке партии "Слуга народа" – 116. Она окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности "учет и аудит".

Теги: Украина, Николаев, депутаты, дискриминация, политика, Александр Корниец, Слуга народа, сексизм, Александр Корниенко, Ирина Аллахвердиева
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