Аллахвердиева: Арахамия и Корниенко поклялись, что не говорили ничего из опубликованного

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева назвала монтажом и предвыборными технологиями видео, в котором ее обсуждали глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель парламентской фракции этой политсилы Давид Арахамия.

Аллахвердиева: Мы вместе сделаем "триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы" Фото: Ирина Аллахвердиева / Facebook

Видео, на котором председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко обсуждает с главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией народного депутата Ирину Аллахвердиеву, сама Аллахвердиева считает фейком. Об этом она написала в Facebook 23 июня.

"Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над "і". Опубликованное "сенсационное видео" – монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного", – отметила народный депутат.

По ее мнению, на видео речь шла о потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах.

"Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты – останется на их совести. А мы вместе сделаем "триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы", – написала Аллахвердиева.

23 июня во время визита в Николаев Корниенко и Арахамия обсуждали свою коллегу по фракции Аллахвердиеву, трансляцию мероприятия вело издание "НикВести", сейчас видео недоступно. Судя по обнародованному в сети фрагменту, Корниенко сказал Арахамии: "Аллахвердиева – вообще красотка. Баба рабочая, как корабельная сосна. Она тут отх...ярит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую".

Корниенко заявил, что запись была смонтирована, а фразы вырваны из контекста.