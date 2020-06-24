"Баба рабочая, как корабельная сосна". В сети обнародовали видео, как Корниенко и Арахамия обсуждали коллегу по фракции

В Николаеве журналисты сняли на видео неформальное общение руководства "Слуги народа" – главы фракции в парламенте Давида Арахамии и главы партии Александра Корниенко. Темой беседы стала народный депутат Ирина Аллахвердиева.

Аллахвердиева избрана народным депутатом Украины в 2019 году, ее номер в списке партии "Слуга народа" – 116 Фото: Ирина Аллахвердиева / Facebook

23 июня во время визита в Николаев председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава парламентской фракции этой политсилы Давид Арахамии обсуждали свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву, трансляцию мероприятия вело издание "НикВести". Сейчас видео их неформального общения недоступно, замглавреда "Страны" Светлана Крюкова выложила часть записи в Facebook.

Думая, что видеокамеры выключены, председатель партии Александр Корниенко сказал главе парламентской фракции СН Давиду Арахамии: "Аллахвердиева – вообще красотка. Баба рабочая, как корабельная сосна. Она тут отх...ярит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую".

Арахамия отвечает, что у коллеги энергии много.

"Ну, ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. он подпрыгнет. Выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да", – говорит Корниенко.

Ирина Аллахвердиева избрана народным депутатом Украины в 2019 году. Ее номер в списке партии "Слуга народа" – 116. На сайте Верховной Рады сказано, что она не входит в состав ни одного комитета. Аллахвердиева окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности "учет и аудит".