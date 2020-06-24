В СМИ, опубликовавшем запись разговора Корниенко и Арахамии о "рабочей бабе", ответили на обвинение в монтаже

Главный редактор издания "НикВести" Олег Деренюга допустил, что на опубликованной записи разговора председателя партии "Слуги народа" Александра Корниенко с главой фракции Давидом Арахамией могла идти речь о двух разных людях.

23 июня в сети появилось видео, где Корниенко и Арахамия обсуждали коллегу по фракции Аллахвердиеву Скриншот: Svetlana Kryukova / Facebook

На видеозапись разговора председателя партии "Слуги народа" Александра Корниенко с главой фракции Давидом Арахамией могла попасть не вся часть беседы. Об этом в комментарии hromadske сообщил главный редактор издания "НикВести", которое и опубликовало видео, Олег Деренюга.

Корниенко после обнародования видео заявил, что оно было смонтировано, а фразы вырваны из контекста. В ответ на это Деренюга отметил, что первая и вторая части слов парламентария могли касаться разных людей. В первом предложении глава партии говорит фразу "Алахвердиева – вообще красотка", а во второй части разговор идет о "рабочей бабе, которая отху...рит триста встреч за четыре месяца и выиграет".

"А зритель, я и вы, увидели это как единственную фразу, адресованную [нардепу от "Слуги народа"] Ирине Аллахвердиевой. И понимание политической ситуации мне говорит, что Аллахвердиева не планирует баллотироваться в мэры нашего города, по крайней мере не заявляла о таких амбиции", –уточнил Деренюга.

Он также допускает, что между первым и вторым высказыванием могло прозвучать еще что-то, что объясняет или уточняет контекст, но не попало на трансляцию из-за возможных проблем с интернетом.