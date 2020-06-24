В СМИ, опубликовавшем запись разговора Корниенко и Арахамии о "рабочей бабе", ответили на обвинение в монтаже

На видеозапись разговора председателя партии "Слуги народа" Александра Корниенко с главой фракции Давидом Арахамией могла попасть не вся часть беседы. Об этом в комментарии hromadske сообщил главный редактор издания "НикВести", которое и опубликовало видео, Олег Деренюга.
Корниенко после обнародования видео заявил, что оно было смонтировано, а фразы вырваны из контекста. В ответ на это Деренюга отметил, что первая и вторая части слов парламентария могли касаться разных людей. В первом предложении глава партии говорит фразу "Алахвердиева – вообще красотка", а во второй части разговор идет о "рабочей бабе, которая отху...рит триста встреч за четыре месяца и выиграет".
"А зритель, я и вы, увидели это как единственную фразу, адресованную [нардепу от "Слуги народа"] Ирине Аллахвердиевой. И понимание политической ситуации мне говорит, что Аллахвердиева не планирует баллотироваться в мэры нашего города, по крайней мере не заявляла о таких амбиции", –уточнил Деренюга.
Он также допускает, что между первым и вторым высказыванием могло прозвучать еще что-то, что объясняет или уточняет контекст, но не попало на трансляцию из-за возможных проблем с интернетом.
23 июня во время визита в Николаев Корниенко и Арахамия обсуждали свою коллегу по фракции Аллахвердиеву, трансляцию мероприятия вело издание "НикВести", сейчас видео недоступно.
После публикации Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного.
Ирина Аллахвердиева избрана народным депутатом Украины в 2019 году. Ее номер в списке партии "Слуга народа" – 116. Она окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности "учет и аудит".