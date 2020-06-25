Заявления о "детях низкого качества" и "стерилизации" бедных и невежественных – это статья Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан

Вижу, сеть подорвало от умозаключения председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов о том, что "малообеспеченные семьи, которые "рожают детей ради получения государственной помощи", рожают детей "очень низкого качества, которые тоже "садятся" на публичные средства". Там еще были цитаты известных людей о стерилизации бедных и невежественных.

Не тратьте силы на возмущение. Большинство людей в нашей стране поддерживают этот фашизм, несмотря на то, что празднуют каждое 9 мая победу над ним.

Я регулярно участвую в телепрограммах о судьбе детей в сложных семьях (бедных и маргинальных). И комментарии под теми видео всегда одинаковы и их тысячи – всех стерилизовать, запретить рожать, деньги не платить и так далее...

Такая позиция, конечно, является следствием отсутствия элементарных знаний по этой проблеме и незнания Конституции (раздела о правах человека).

Да, действительно, во всех странах, где есть социальные выплаты на детей, существует такая проблема, когда маргинализированные лица намеренно рожают детей ради этих выплат.

Но бороться с этим довольно просто – нужно, чтобы качественно работали социальные работники, и контролировать, как расходуются средства, либо можно давать целевые средства, которые можно тратить только на детские товары. То есть существуют способы, как с этим явлением бороться.

Стерилизация не решает проблему бедности и запущенности детей в семьях, даже неловко об этом писать.

И вообще, на счет "детей низкого качества" и "стерилизации" – это ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора