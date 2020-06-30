Третьякова заявила, что подаст на Ляшко в суд за оскорбления. Он назвал ее "зеленой дурой"

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила в своем Facebook, что подаст в суд на лидера Радикальной партии Олег Ляшко.
"Полностью согласна с оценкой себя господина Ляшко. А за оскорбления – в суд", – написала она 29 июня.
Ляшко в своем Instagram назвал Третьякову "зеленой дурой".
"Эта зеленая дура назвала нас, интернатовцев, "детьми низкого качества". Я – этот так называемый ребенок низкого качества. На самом деле нас таких 90% в Украине. К сожалению, управляют нами дебилы высокого качества", – заявил политик.
Так он отреагировал на скандал вокруг высказываний Третьяковой о детях из бедных семей. Во время вебинара, организованного Киевской школой экономики, она говорила о социальных пособиях. По мнению депутата, в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, получаются "дети очень низкого качества". Хотя заявление нардеп от "Слуги народа" сделала в мае, оно начало распространяться в конце июня и спровоцировало ряд критических замечаний в адрес парламентария.
После заявлений Третьяковой Федерация профсоюзов Украины призвала руководство Верховной Рады отозвать ее с должности главы комитета, а омбудсмен Людмила Денисова назвала заявления депутата дискриминационными и недопустимыми в демократическом обществе.
Сама парламентарий признала, что высказалась неудачно, но отметила, что оппоненты организовали против нее буллинг. По словам Третьяковой, она не собирается покидать должность главы комитета "под давлением извне".
Зампредседателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что фракция ценит профессионализм Третьяковой и будет ее поддерживать, хотя и считает высказывание некорректным.
До избрания в Раду Третьякова возглавляла общественную организацию "Институт гражданских свобод", была экспертом в "Реанимационном пакете реформ".