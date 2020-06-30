Третьякова заявила, что подаст на Ляшко в суд за оскорбления. Он назвал ее "зеленой дурой"

Нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что согласна с "оценками себя", которые в ее адрес высказал глава Радикальной партии Олег Ляшко, но за оскорбления подаст в суд.

Галина Третьякова попала в скандал, когда заявила, что в семьях, в которых рожают ради помощи от государства, получаются "дети очень низкого качества" Фото: Tretyakova Galina / Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила в своем Facebook, что подаст в суд на лидера Радикальной партии Олег Ляшко.

"Полностью согласна с оценкой себя господина Ляшко. А за оскорбления – в суд", – написала она 29 июня.

Ляшко в своем Instagram назвал Третьякову "зеленой дурой".

"Эта зеленая дура назвала нас, интернатовцев, "детьми низкого качества". Я – этот так называемый ребенок низкого качества. На самом деле нас таких 90% в Украине. К сожалению, управляют нами дебилы высокого качества", – заявил политик.

Так он отреагировал на скандал вокруг высказываний Третьяковой о детях из бедных семей. Во время вебинара, организованного Киевской школой экономики, она говорила о социальных пособиях. По мнению депутата, в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, получаются "дети очень низкого качества". Хотя заявление нардеп от "Слуги народа" сделала в мае, оно начало распространяться в конце июня и спровоцировало ряд критических замечаний в адрес парламентария.