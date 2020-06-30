"Законопроект "О медиа" может привести к установлению цензуры". Елизаров, Швец, Гордон, Кошкина, Влащенко, Сохар, Шлинчак, Бацман, Лымарь обратились к Зеленскому и Раде

Украинские медиаорганизации, независимые журналисты и блогеры написали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины с призывом отклонить новую версию законопроекта №2693 "О медиа", поскольку он несет риски для свободы слова в стране. Под письмом, в частности, подписались глава "Савик Шустер Студия" Павел Елизаров, главный редактор газеты "Факты "Александр Швец, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главред издания Алеся Бацман, шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина, шеф-редактор "Обозревателя" Орест Сохар, генпродюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, руководитель "Главкома" Виктор Шлинчак и шеф-редактор издания Юлия Лымарь.

Украинские медиаорганизации, независимые журналисты и блогеры призвали народных депутатов отклонить законопроект №2693 "О медиа". Открытое письмо, адресованное президенту Украины, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение. 1 июля парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики должен рассмотреть новую редакцию законопроекта, сообщила в Facebook член комитета, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Авторы открытого письма указали, что даже после доработки законопроект содержит нормы, которые могут ограничивать свободу слова в Украине. В случае принятия законопроекта органы государственной власти получат очень широкие полномочия, что в итоге может привести к установлению цензуры в стране.

"ГОРДОН" публикует полный текст открытого письма и обращает внимание других журналистов и блогеров, что к нему можно присоединиться.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому

Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову

Председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву

Председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу

Председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванне Климпуш-Цинцадзе

Народным депутатам Украины

Главе представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасу

И.о. председателя Офиса Совета Европы в Украине Елене Литвиненко

Обращение журналистских, медийных и общественных организаций,

средств массовой информации, блогеров, пользователей социальных сетей

Мы не поддерживаем законопроект №2693 "О медиа", предложенный рядом народных депутатов, поскольку он нарушает право на свободу слова, гарантированное Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Мы согласны с негативной оценкой законопроекта, которую ему дали Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. Экспертную оценку Совета Европы по законопроекту на официальный запрос комитета по гуманитарной и информационной политике почему-то так и не обнародовали.

Согласно международным нормам и Конституции Украины, право на свободу слова имеет ограничения, но они допустимы, только если необходимы в демократическом обществе. Законы, касающиеся фундаментальных прав человека, должны быть точными, создавать безопасную и благоприятную среду для коммуникаций и публичных дебатов и соответствовать международным стандартам.

Нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа, по выводам экспертов, предоставляют органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Нет сомнений, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, политиков, должностных лиц. Но согласно международным соглашениям выражение противоречивых мнений, если они не содержат призывов к насилию или дискриминации, не должно подлежать ограничению.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, полномочия которого предлагают расширить таким образом, что они, очевидно, будут выходить за пределы, определенные Конституцией Украины, останется политическим органом, отбор кандидатур в который станет еще более случайным.

Законопроект предусматривает возможность блокирования кого угодно в интернете, даже если это не средство массовой информации и поэтому фактически не подпадает под компетенцию Нацсовета, а также возможность отмены регистрации медиа на основании очень широко сформулированных причин, что может привести к запрету всего содержания СМИ в течение неопределенного времени. По мнению экспертов, это непропорциональные меры ограничения права на свободу выражения, которые могут быть использованы как инструмент цензуры.

По нашему мнению, эффективные меры государства по информационной безопасности должны базироваться на Конституции и международных соглашениях Украины, а не оправдывать расширение его полномочий в контроле над контентом внутри страны.

Мы поддерживаем рекомендации экспертов по внедрению более разумного и менее навязчивого государственного вмешательства в регулирование работы средств массовой информации. Мы против закрепления позиций коммунальных СМИ, которые уже работают, и основания новых подобных медиа. Возврат к газетам, телевидению и радио за счет местных бюджетов – это шаг назад, а не осовременивание законодательства. Изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, – это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, расширение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно – со стороны государства) выполнять свою работу.

Украина декриминализировала ответственность за клевету и оскорбления, продемонстрировав таким образом всему миру готовность развиваться демократическим путем. Украина выразила готовность гармонизировать свое законодательство с законодательством ЕС, внедрив Директиву №2010/13/ЕС Европейского парламента и Совета от 10 марта 2010 года об аудиовизуальных медиауслугах. Учитывая изменение рыночных реалий, Европарламент и Совет изменили эту директиву в 2018 году.

Внедрять новую Директиву №2018/1808 об аудиовизуальных медиауслугах, о которой не упоминается в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, нужно после оценки ее влияния на различные сферы и общего анализа влияния. Государства ЕС только нарабатывают собственные механизмы для внедрения директивы и должны отчитаться о практике ее применения к декабрю 2022 года.

Поэтому мы считаем необоснованными утверждения народных депутатов – авторов законопроекта №2693 – о необходимости срочного его принятия якобы для выполнения обязательств Украины, взятых после подписания Соглашения об ассоциации. По нашему мнению, обсуждать законопроект стоит только имея примеры решения странами ЕС сложных дилемм имплементации директивы.

Мы убеждены, что инициатива регулирования такой щепетильной сферы, как свобода слова, не может исходить исключительно от политиков, которые всегда руководствуются сиюминутными интересами. Ни журналисты, ни отрасль не призывали народных депутатов вводить дополнительное регулирование медиа и журналистов. Обсуждение уже зарегистрированного законопроекта мы считаем сугубо формальным. По его результатам не были учтены также рекомендации экспертов международных организаций.



Мы считаем, что Верховная Рада должна отклонить законопроект. Мы настаиваем на рассмотрении опыта стран ЕС по внедрению Директивы №2018/1808 об аудиовизуальных медиауслугах, оценке ее влияния на различные сферы в Украине и общем анализе влияния, равноправном диалоге журналистов, средств массовой информации и органов государственной власти для гармонизации законодательства в пользу дальнейшего демократического развития Украины.

Александр Артемчук, информационное агентство "Стоп коррупции ТВ"

Алеся Бацман, интернет-издание "ГОРДОН"

Игорь Бондарчук, ОО "Стоп коррупции"

Наташа Влащенко, журналистка, телеведущая, блогер

Сергей Гайдай, политтехнолог, блогер

Дмитрий Гордон, журналист, блогер

Сергей Дацюк, философ, блогер

Геннадий Друзенко, юрист, публицист, волонтер, блогер

Владимир Дубровский, экономист, публицист

Павел Елизаров, "Савик Шустер Студия", член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины

Екатерина Жук, мониторинговая организация Charity Tuner

Денис Иванеско, информационное агентство "Українські новини"

Илья Кенигштейн, бизнесмен, блогер

Оксана Котомкина, журнал "Конфликты и законы"

Татьяна Котюжинская, Национальная ассоциация украинских медиа

Соня Кошкина, интернет-издание LB.ua

Виталий Кулик, Центр исследования проблем гражданского общества, блогер

Юлия Лымарь, интернет-издание "Главком"

Даниил Монин, Украинский институт будущего, экономист

Петр Охотин, политолог, блогер

Валерий Пекар, гражданская платформа "Нова країна"

Иван Петухов, ОС "Национальная ассамблея Украины"

Юрий Романенко, интернет-издание "Хвиля"

Павел Себастьянович, экономист, бизнесмен, блогер

Орест Сохар, интернет-издание "Обозреватель"

Сергей Томиленко, Национальный союз журналистов Украины

Николай Фельдман, журналист

Михаил Чаплыга, Институт развития профсоюзного движения, блогер

Александр Швец, газета и интернет-издание "Факты"

Виктор Шлинчак, интернет-издание "Главком"

Роман Шрайк, журналист, блогер

Сергей Штурхецкий, Независимый медиапрофсоюз Украины



Наталья Балюк, газета "Високий замок" (Львов)

Алина Басенко, газета "Баришівський вісник" (Киевская область)

Татьяна Белименко, медиацентр СТ (Запорожская область)

Валентина Бузика, газета "Окнянський вісник" (Одесская область)

Наталья Буковская, газета "Вперед" (Одесская область)

Василий Бурченя, газета "Вісті Рівненщини" (Ровенская область)

Яна Величко, газета "Кремінщина" (Луганская область)

Валентин Владимиров, ЧП "Информационно-рекламное бюро "Відкриті комунікації" (Киевская область)

Василий Гонта, газета "Голос Баштанщини" (Николаевская область)

Виталий Добровольский, газета "Наддністрянська правда" (Одесская область)

Алла Думбрава, газета "Арцизькі вісті" (Одесская область)

Николай Иванцив, газета "Над Бугом" (Львовская область)

Василий Кащук, газета "Ружинська земля" (Житомирская область)

Татьяна Коваль, газета "Хотинські вісті" (Черновицкая область)

Алла Корень, газета "Час. Люди. Події "(Одесская область)

Максим Кравченя, газета "Макарівські вісті" (Киевская область)

Ольга Кулько, агентство ВЖ (Черновицкая область)

София Лавренюк, газета "Рубіжанські новини" (Луганская область)

Наталья Лозян, газета "Новини Рокитнівщини" (Ровенская область)

Ирина Лупещенко, газета "Вісті Тепличчини" (Винницкая область)

Светлана Ляшко, газета "Сарненські новини" (Ровенская область)

Виктория Майнич, газета "Новинар" (Одесская область)

Антонина Михальчук, газета "Слово правди" (Волынская область)

Василий Мыць, газета "Новий шлях" (Хмельницкая область)

Наталья Муха, газета "Нове життя" (Волынская область)

Ярослав Нестеренко, газета "Попаснянський вісник" (Луганская область)

Юлия Огданская, газета "Новини Сватівщини" (Луганская область)

Яна Ревенко, газета "Яготин – місто моє" (Киевская область)

Павел Смовж, газета "Трибуна праці" (Киевская область)

Галина Сорока, газета "Наш край" (Львовская область)

Виктория Сусид, газета "Зоря Придніпров’я" (Полтавская область)

Ирина Терлецкая, информационное агентство "Голос Таврії" (Херсонская область)

Светлана Томаш, газета "Новини Городнянщини" (Черниговская область)

Марина Ульянкина, газета "Татарбунарський вісник" (Одесская область)

Татьяна Фабрикова, газета "Рідне Прибужжя" (Николаевская область)

Ирина Чунихина, газета "Долинські новини" (Кировоградская область)

Татьяна Чернышова, газета "Маяк" (Харьковская область).

Обращение поддержал также главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.