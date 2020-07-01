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Журналисты "Доброго ранку, країно!" обратились к Зеленскому: Закрывать нужно коррупционеров, а не медиа

Ситуация с попыткой закрытия программы "Эра-Медиа" – это хороший тест для президента Владимира Зеленского: он или пойдет по стопам своего предшественника, или встанет на защиту свободы слова в Украине, заявили журналисты программы "Доброго ранку, країно!".

 
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Журналистов ждет новая битва за свободу слова, заявили авторы
Журналистов ждет новая битва за свободу слова, заявили авторы
Фото: depositphotos.com

Коллектив "Эра-Медиа" обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на наступление на свободу слова и попытки закрытия Национальной общественной телерадиокомпанией Украины утреннего шоу "Доброго ранку, країно!" на телеканале "UA:Перший". Открытое обращение опубликовано на официальном сайте компании.

В обращении отмечается, что журналисты "Эра-Медиа" вынуждены заявить о новой волне наступления на свободу слова в Украине, тотальной цензуре в СМИ и попытках закрыть "самое рейтинговое телевизионное шоу общественного вещателя".

"В скандальной беседе [пятого президента Украины Петра] Порошенко и [экс-вице-президента США Джо] Байдена Петр Алексеевич сказал своему заокеанскому коллеге: "Я вызову всех руководителей телеканалов и скажу, как нужно показывать и рассказывать". Ситуация с попыткой закрытия программы "Эра-Медиа" – хороший тест для президента Зеленского: пойдет ли он по стопам своего предшественника, или же встанет на защиту свободы слова в Украине. Закрывать нужно коррупционеров, а не медиа", – отмечают журналисты.

В обращении отмечается, что чиновники ПАО "НОТУ" сообщили коллективу "Эра-Медиа" о прекращении с 11 июля действия договора, в соответствии с которым утреннее шоу "Доброго ранку, країно!" транслируется на "UA:Перший".

"Главная причина закрытия программы – выход в эфир новости о скандале и фактах международной коррупции, а также государственной измене со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко. Как сообщили представители ПАО "НОТУ", публикация разговоров Порошенко и Байдена стала последней каплей терпения наблюдательного совета ПАО "НОТУ", – сообщается в обращении.

Авторы отмечают, что представители наблюдательного совета ПАО "НОТУ" зависят от грантов и финансовой помощи от лиц и организаций, "чья репутация пострадала в результате публикации уже известного всему миру телефонного скандала".

"То есть, вместо того, чтобы закрыть коррупционеров, власти решили закрыть медиа, которые об этих коррупционерах рассказывают. Однако "соросятам" из наблюдательного совета ПАО "НОТУ" нужно понять: какой бы неудобной была правда, журналисты ее показывают", – сказано в сообщении.

Журналисты напомнили, что это уже вторая попытка ПАО "НОТУ" закрыть программу "Доброго ранку, країно!". В 2018 году программа "Эра-Медиа" оказалась под угрозой закрытия из-за появления в эфире утренней телевизионной передачи "Доброго ранку, країно!" лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и других оппонентов власти.

"Тогда ПАО "НОТУ" развернуло настоящую информационную войну, целью которой было убедить профессиональное медийное сообщество и украинское общество в целом, что исчезновение передачи из эфира "UA:Перший" – нормальное явление. Убедить, что цензура в данном случае используется исключительно в воспитательных целях. Тогда журналисты "Эра-Медиа" победили цензуру в судах и программа продолжила выход на общественном вещателе", – сообщается в обращении.

Сегодня, отмечают журналисты "Эра-Медиа", наблюдательный совет ПАО "НОТУ" убеждает всех, что публикация разговоров с фактами международной коррупции и государственной измены не содержит общественно важной информации.

"Учитывая это, ПАО "НОТУ" следовало бы использовать для компании слоган, давно написанный Джорджем Оруэллом: "Ложь – это правда!". Однако тогда им придется согласиться с тем, что живут они давно по другому правилу писателя: "Свобода – это рабство". Измена свободе слова ради рабства грантов – путь чиновников из ПАО "НОТУ". Но это не наш путь", – отмечают авторы обращения.

"Эра-Медиа" подчеркивает, что в течение 19 лет профессиональной деятельности коллектив компании переживал разные времена и "неоднократно подвергался притеснениям со стороны власти и должностных лиц Национальной телекомпании Украины", но во время революционных событий 2004–2005 и 2013–2014 годов все политические силы были представлены в эфире телекомпании.

"Следствием признания коллектива и уважения к нему является многолетнее сотрудничество телекомпании и радио "Эра" с "Радіо Свобода", BBC, "Польским радио" и другими международными СМИ. Ранее журналисты "Эра-Медиа" боролись за свободу слова против [беглого экс-президента Виктора] Януковича. Затем боролись за право говорить свободно при президентстве Порошенко. Сейчас президент Зеленский. И журналистов ждет новая битва за свободу слова", – сообщается в обращении.

ВИДЕО
Видео: Доброго ранку, Країно! / YouTube
Теги: СМИ, Владимир Зеленский, журналисты, НОТУ, Эра-Медиа
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