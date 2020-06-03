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ДЕНЬГИ

Общественное телевидение Украины сообщило о разблокировании своих счетов

В Национальной общественной телекомпании Украины рассказали, что ее счета были разблокированы исполнительной службой после обращения Euronews, перед которым у Общественного есть долги.

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В НОТУ рассчитывают рассчитаться с долгами в течение 10 дней
В НОТУ рассчитывают рассчитаться с долгами в течение 10 дней
Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення / Facebook

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) проинформировала 3 июня, что ее счета разблокированы.

"С сегодняшнего дня, 3 июня, общественный вещатель может свободно пользоваться средствами с коммерческих счетов, на которые 18 февраля 2020 года наложил арест отдел принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины для принудительного взыскания с ОАО "НОТУ" в пользу АО Euronews долга в размере €10,5 млн", – говорится в сообщении.

В НОТУ рассказали, что 1 июня Euronews обратился к госисполнителю с просьбой вернуть исполнительный документ "для предоставления возможности НОТУ самостоятельно уплатить долг, а не из-за блокирования счетов и принудительного взыскания". После этого 2 июня арест счетов был отменен.

"НОТУ начинает погашение долга из собственного бюджета, чтобы предотвратить дальнейшее блокирование счетов компании, и планирует завершить выплаты Euronews до конца месяца", – пообещали в Общественном.

Глава НОТУ Зураб Аласания выразил надежду, что долг перед Euronews будет погашен в течение 10 дней.

28 февраля НОТУ заявила, что на ее счета был наложен арест. "18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с Общественного долга в сумме 10 591 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества Euronews", – подчеркнули в НОТУ.

Как отмечает Общественное, сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Euronews началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета перестали выделять деньги на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Euronews, а все долги перешли к Общественному.

Аласания в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что все деньги, которые придут на счет Общественного, уйдут на погашение долга перед Euronews.

28 февраля Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования, чтобы Общественное имело возможность как можно скорее рассчитаться с долгами.

29 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин выделяет на нужды НОТУ 1,2 млрд грн.

24 апреля Кабмин принял постановление, которое пресс-служба правительства назвала позволяющим НОТУ погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед Euronews, в том числе оплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства. Врио министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко заявила, что проблема с финансированием общественного вещателя "в конце концов решена".

25 апреля Аласания заявил, что решение Кабмина не снимает ареста со счетов НОТУ.

Теги: телевидение, Зураб Аласания, арест, долги, общественное телевидение, НОТУ, блокирование
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