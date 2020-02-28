Минкульт будет инициировать увеличение бюджета Общественного

В Министерстве культуры, молодежи и спорта отметили, что общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средств на погашение задолженности.

Общественное заявляло, что на его счета наложили арест Фото: Суспільне мовлення / Facebook

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования, чтобы Общественное имело возможность как можно скорее рассчитаться с долгами. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

В министерстве отметили, что общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средств на погашение задолженности.

"Сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет, и Минкульт будет инициировать изменения в бюджет по увеличению финансирования Общественного вещателя на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств, чтобы обеспечить устойчивость развития Общественного вещателя", – заявили в Минкульте.

28 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что на ее счета был наложен арест.

"18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производстве по взысканию с Общественного долга в сумме 10 591 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества Euronews", – подчеркнули в НОТУ.

Как отмечает Общественное, сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Euronews началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета перестали выделять деньги на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Euronews, а все долги перешли к Общественному.

Глава общественного телевидения Зураб Аласания в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что все деньги, которые сейчас придут на счет Национальной общественной телерадиокомпании Украины, уйдут на погашение долга перед Euronews

О проблемах с финансированием Общественного Аласания сообщал еще в 2018 году. По его словам, из государственного бюджета на 2019 год общественному вещателю выделили 1,005 млрд грн, хотя должны были – 1,816 млрд.