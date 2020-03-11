Общественное обратилось к новому правительству с просьбой разблокировать счета

Общественный вещатель обратился к новому Кабинету Министров из-за задержки с выплатами зарплаты и ареста счетов. Об этом говорится на сайте вещателя.
"Более 4 тыс. работников общественного вещателя не получили заработной платы в феврале и могут не получить ее и в марте, ведь до сих пор не утвержден паспорт соответствующей бюджетной программы и не внесены надлежащие изменения в постановление Кабинета Министров Украины относительно порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки ПАО "НОТУ", – говорится в сообщении.
Руководство компании отмечает, что все необходимые документы со своей стороны общественный вещатель подал еще в январе.
Правление Общественного обратилось к новоизбранному правительству с просьбой на ближайшем заседании рассмотреть вопрос финансирования вещателя.
Также Общественное обратилось в Кабмин с просьбой инициировать выделение из государственного бюджета отдельных средств для погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании.
28 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что на ее счета был наложен арест.
"18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с Общественного долга в сумме 10 591 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества Euronews", – подчеркнули в НОТУ.
Как отмечает Общественное, сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Euronews началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета перестали выделять деньги на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Euronews, а все долги перешли к Общественному.
Глава общественного телевидения Зураб Аласания в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что все деньги, которые сейчас придут на счет Национальной общественной телерадиокомпании Украины, уйдут на погашение долга перед Euronews.
28 февраля Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования, чтобы Общественное имело возможность как можно скорее рассчитаться с долгами.
О проблемах с финансированием Общественного Аласания сообщал еще в 2018 году. По его словам, из государственного бюджета на 2019 год общественному вещателю выделили 1,005 млрд грн, хотя должны были – 1,816 млрд.