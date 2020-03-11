Общественное обратилось к новому правительству с просьбой разблокировать счета

Общественный вещатель заявил, что из-за проблем с финансированием 4 тыс. его работников не получили зарплату в феврале и могут не получить ее и в марте.

Общественный вещатель обратился к новому Кабинету Министров из-за задержки с выплатами зарплаты и ареста счетов. Об этом говорится на сайте вещателя.

"Более 4 тыс. работников общественного вещателя не получили заработной платы в феврале и могут не получить ее и в марте, ведь до сих пор не утвержден паспорт соответствующей бюджетной программы и не внесены надлежащие изменения в постановление Кабинета Министров Украины относительно порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки ПАО "НОТУ", – говорится в сообщении.

Руководство компании отмечает, что все необходимые документы со своей стороны общественный вещатель подал еще в январе.

Правление Общественного обратилось к новоизбранному правительству с просьбой на ближайшем заседании рассмотреть вопрос финансирования вещателя.

Также Общественное обратилось в Кабмин с просьбой инициировать выделение из государственного бюджета отдельных средств для погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании.